Памела Андерсон із ялинкою прогулялася вулицями міста в новорічному відео

Знаменитість перебуває в чудовій формі.

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55-річна американська акторка та модель поповнила лави знаменитостей, вікову красу яких оцінили модні бренди. Зірка знялася в рекламному святковому ролику модного французького лейблу Jacquemus.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, Памела йде кам'яними сходами в повністю білому ансамблі. На ній розкішна сукня та не менш шикарний крислатий капелюх із бахромою і пір'ям. Як аксесуар в Андерсон — зв'язана різдвяна ялинка, яку вона тягне за собою, тримаючи за верхівку однією рукою.

Відео йде на тлі пісні Пітера Ганна у виконанні Art Of Noise.

У якийсь момент Памелу на сходах зустрічає Санта-Клаус, який піднімається нагору. Памела хапає його за бороду.

"Різдво закінчилося, Санто", — каже акторка.

Наприкінці кліпу вона усміхається та посилає повітряний поцілунок глядачам.

Швидше за все, ролик був знятий раніше цього місяця, коли Памела була одягнена в те ж вбрання на шоу Jacquemus Le Raphia в Ле-Бурже, що у Франції.

Рік, що минає, для Андерсон був дуже насиченим. Про неї знову активно заговорили після виходу серіалу "Пем і Томмі" на Hulu, де роль Пем зіграла Лілі Джеймс. Памелу запросили на роль Роксі Гарт у мюзиклі "Чикаго" на Бродвеї. Вона грала там із квітня по червень і казала, що це роль її мрії.

Нагадаємо, Памела Андерсон розлучилася зі своїм п'ятим чоловіком через 13 місяців після весілля та написала книгу мемуарів, де відверто розповіла про свій шлях до слави.