Дизайнер Андре Тан назвал главные тренды уходящего 2022 года

Некоторые из этих трендов будут актуальными и в следующем году.

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Известный украинский дизайнер Андре Тан подвел модные итоги 2022 года и назвал пять трендов, которые были наиболее популярными и значимыми. О них он рассказал на своей странице в Instagram.

Брюки карго

В уходящем году свободные брюки в стиле милитари стали одной из самых популярных вещей в гардеробе тех, кто неустанно следит за модой. На женской фигуре из-за своей грубости они выглядят очень эффектно, оставаясь при этом очень удобными и практичными.

Сюда же стоит добавить свободный крой, базовые оттенки, карманы и большую фурнитуру. Все эти составляющие возвели брюки карго в топ базовых вещей.

Фото: Andre Tan/Instagram

Тотал лук

Образы в одном цвете пользовались и продолжают пользоваться большой популярностью во всем мире. Его демонстрирую звезды, члены британской королевской семьи, в частности икона стиля принцесса Уэльская, не отстают и рядовые модники. Андре Тан подчеркивает, что под понятием тотал лук имеется не только монохромный ансамбль, но сюда же смело можно добавить джинсовый и кожаный луки, которые будут популярны и в следующем году.

Фото: Andre Tan/Instagram

Анималистичный принт

В год Тигра анималистичные принты приобрели особую популярность. Наиболее полюбившимся стал "леопард". Тан отметил, что животный рисунок остается популярным всегда, он вне времени.

Фото: Andre Tan/Instagram

Костюмы свободного кроя

Один из фаворитов уходящего года – костюмы свободного кроя.

"Вместе с классическими костюмами, однобортными и двубортными пиджаками стали трендовыми модели креативного кроя – с асимметричными жакетами и необычными брюками", – подчеркнул Тан.

Он отметил тренд на маскулинный крой, который делает женские костюмы такими обольстительными, придавая изящество и хрупкость женскому телу.

Одной их тех, кто очень любит этот тренд, можно назвать первую леди Украины Елену Зеленскую.

Фото: Andre Tan/Instagram

Вырезы

Дизайнер считает, что модная тенденция на вырезы или cut-outs – это проявление женственности.

"В этом году были на пике вещи именно с необычными вырезами, которые размещались в необычных местах одежды, имели сложную форму и выглядели оригинально", – уверен он.

Фото: Andre Tan/Instagram

Напомним, какие вещи вышли из моды, и в их покупку не стоит вкладываться.