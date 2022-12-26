Дизайнер Андре Тан назвав головні тренди 2022 року, що минає

Деякі з цих трендів будуть актуальними й наступного року.

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Відомий український дизайнер Андре Тан підбив модні підсумки 2022 року та назвав п'ять трендів, які були найбільш популярними та значущими. Про них він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Штани карго

У році, що минає, вільні штани в стилі мілітарі стали однією з найпопулярніших речей у гардеробі тих, хто невпинно стежить за модою. На жіночій фігурі через свою грубість вони мають дуже ефектний вигляд, залишаючись водночас дуже зручними та практичними.

Сюди варто додати вільний крій, базові відтінки, кишені та велику фурнітуру. Всі ці складові звели штани карго в топ базових речей.

Фото: Andre Tan/Instagram

Тотал лук

Образи в одному кольорі користувалися та продовжують користуватися великою популярністю в усьому світі. Його демонструють зірки, члени британської королівської родини, зокрема ікона стилю принцеса Уельська, не відстають і пересічні модники. Андре Тан підкреслює, що під поняттям тотал лук є не тільки монохромний ансамбль, але сюди ж сміливо можна додати джинсовий і шкіряний лук, які будуть популярні й наступного року.

Фото: Andre Tan/Instagram

Анімалістичний принт

У рік Тигра анімалістичні принти набули особливої популярності. Найбільш уподобаним став "леопард". Тан зазначив, що тваринний малюнок залишається популярним завжди, він поза часом.

Фото: Andre Tan/Instagram

Костюми вільного крою

Один із фаворитів року, що минає, — костюми вільного крою.

"Разом із класичними костюмами, однобортними та двобортними піджаками стали трендовими моделі креативного крою — з асиметричними жакетами та незвичайними штанами", — наголосив Тан.

Він відзначив тренд на маскулінний крій, який робить жіночі костюми такими спокусливими, надаючи витонченості й крихкості жіночому тілу.

Однією з тих, хто дуже любить цей тренд, можна назвати першу леді України Олену Зеленську.

Фото: Andre Tan/Instagram

Вирізи

Дизайнер вважає, що модна тенденція на вирізи чи cut-outs — це прояв жіночності.

"Цього року були на піку речі саме з незвичайними вирізами, які розміщувалися в незвичайних місцях одягу, мали складну форму та мали оригінальний вигляд", — упевнений він.

Фото: Andre Tan/Instagram

Нагадаємо, які речі вийшли з моди, і в їхню покупку не варто вкладатися.