У королевы Елизаветы II была особенная традиция на Рождество

Королева Елизавета II очень любила рождественский праздники.

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Елизавета II каждое Рождество приезжала в Сандрингем и вместе с семьей отправлялась на службу в церковь Святой Марии Магдалины. Однако у монарха была еще одна любимая традиция. Об этом пишет Mirror.

Отмечается, что королева распоряжалась, чтобы в одной из комнат Сандрингема всегда оставалась одна елка, которую не украшали игрушками и гирляндами. Ее оставляли такой для того, чтобы внуки и правнуки Елизаветы могли ее украсить самостоятельно.

"Это была традиция, которую она начала. Внуки приходили и как могли украшали елку, что, как мне казалось, всегда было довольно хорошей идеей", — рассказывает Грант Харролд, проработавший на Карла и Камиллу более семи лет.

Также сотрудник дворца отметил, что на королевских елках никогда нету мишуры, они украшены только игрушками и гирляндами.

Рождество в королевской семье – один из главных праздников. Они традиционно собираются в поместье Сандрингем, обмениваются подарками, а утром посещают утреннюю церковную службу, что становится важным светским событием.

Напомним, Кейт Миддлтон в элегантной шляпе отпраздновала Рождество в Сандрингеме.