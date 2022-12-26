У королеви Єлизавети II була особлива традиція на Різдво

Королева Єлизавета II дуже любила різдвяні свята.

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Єлизавета II кожне Різдво приїжджала в Сандрінгем і разом із сім'єю вирушала на службу до церкви Святої Марії Магдалини. Однак монархиня мала ще одну улюблену традицію. Про це пише Mirror.

Зазначається, що королева розпоряджалася, щоб в одній із кімнат Сандрінгема завжди залишалася одна ялинка, яку не прикрашали іграшками та гірляндами. Її залишали такою, щоб онуки та правнуки Єлизавети могли її прикрасити самостійно.

"Це була традиція, яку вона почала. Онуки приходили і як могли прикрашали ялинку, що, як мені здавалося, завжди було досить гарною ідеєю", — розповідає Грант Гаррольд, який пропрацював на Карла та Каміллу понад сім років.

Також співробітник палацу зазначив, що на королівських ялинках ніколи немає мішури, вони прикрашені лише іграшками та гірляндами.

Різдво у королівській родині — одне з головних свят. Вони традиційно збираються в маєток Сандрінгем, обмінюються подарунками, а вранці відвідують ранкову церковну службу, що стає важливою світською подією.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон в елегантному капелюсі відсвяткувала Різдво в Сандрінгемі.