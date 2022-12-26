В горчичном свитере и любимых серьгах: Елена Зеленская прочитала книгу детям в больнице

Первая леди Украины побывала в "Охматдете", где почитала пациентам отрывок из книги.

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Супруга президента Украины Елена Зеленская посетила больницу "Охматдет", где в отделении трансплантации костного мозга и иммунотерапии почитала детям отрывки из классической книги Элеонор Портер "Полианна". Об этом первая цели сообщила в своем Instagram-аккаунте.

"У героини, девочки Полианны, непростая жизнь. Она потеряла родителей, живет среди чужих людей, теряет способность ходить… И все-таки встречает каждый день с надеждой на лучшее. Непобедимая оптимистка Полианна уже более ста лет передает этот оптимизм маленьким читателям, особенно тем., кто, как и она, оказался в затруднительной ситуации и должен бороться за жизнь", — написала Елена в посте.

Фото: Instagram @olenazelenska_official Фото: Instagram @olenazelenska_official Фото: Instagram @olenazelenska_official

Также первая леди привезла маленьким пациентам новинки детской литературы. Кроме того Зеленская присоединилась к рядам потенциальных доноров костного мозга, оставив соответствующие данные в базе Украинского реестра доноров костного мозга.

[ + – ] Елена Зеленская Фото: Instagram @olenazelenska_official

Для похода в детскую специализированную больницу Зеленская выбрала удобный образ. Супруга президента надела свитер горчичного оттенка с высокой горловиной и широкие джинсы. Волосы она собрала сзади и сделала лаконичный макияж. Аутфит Елена завершила своими любимыми золотистыми серьгами в виде петушков от украинского бренда GUNIA Project.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская презентовала во Франции свой фонд, призванный способствовать восстановлению Украины.