У гірчичному светрі й улюблених сережках: Олена Зеленська прочитала книгу дітям у лікарні

Перша леді України побувала в "Охматдиті", де почитала пацієнтам уривок із книги.

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Дружина президента України Олена Зеленська завітала до лікарні "Охматдит", де у відділенні трансплантації кісткового мозку й імунотерапії почитала дітям уривки з класичної книги Елеонор Портер "Поліанна". Про це перша леді повідомила у своєму Instagram-акаунті.

"У героїні, дівчинки Поліанни, непросте життя. Вона втратила батьків, живе серед чужих людей, втрачає здатність ходити... І все-таки зустрічає щодня з надією на краще. Непереможна оптимістка Поліанна вже понад сто років передає цей оптимізм маленьким читачам, особливо тим, хто, як і вона, опинився у скрутній ситуації і має боротися за життя", — написала Олена у дописі.

Фото: Instagram @olenazelenska_official Фото: Instagram @olenazelenska_official Фото: Instagram @olenazelenska_official

Також перша леді привезла маленьким пацієнтам новинки дитячої літератури. Крім того, Зеленська приєдналася до лав потенційних донорів кісткового мозку, залишивши відповідні дані в базі Українського реєстру донорів кісткового мозку.

[ + – ] Олена Зеленська Фото: Instagram @olenazelenska_official

Для походу до дитячої спеціалізованої лікарні Зеленська обрала зручний образ. Дружина президента одягла светр гірчичного відтінку з високою горловиною і широкі джинси. Волосся вона зібрала ззаду й зробила лаконічний макіяж. Аутфіт Олена завершила своїми улюбленими золотистими сережками у вигляді півників від українського бренду GUNIA Project.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська презентувала у Франції свій фонд, покликаний сприяти відновленню України.