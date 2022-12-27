27 декабря 2022 года: мучеников Аполлония, Филимона и Феотиха - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя выходить из дома не умываясь.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святых мучеников Аполлония, Филимона и Феотиха. Эти святые пострадали в Египте за свою веру в Господа. В то время там правил жестокий император Диоклетиан, который терроризировал верующих. Аполлоний, который пытался спастись от преследований, попросил язычника Филимона переодеться в его вещи и принести жертву идолам.

Что нельзя делать 27 декабря?

► нельзя выходить из дома не умываясь

► нельзя садиться в этот день на лошадь

► перед началом любого дела нужно обрызгать себя водой

Народные поверья и приметы:

► каков Фирс, таков и февраль

► в старину говорили: "Зима ночи урвала, дня притачала". "Печь топи — стужу гони"

► теплый день – лето будет жарким

► ночью иней был – жди снегопада днем

► какая погода 27 декабря, таким будет и февраль

► в старину говорили: "Зима ночи урвала, дня притачала". "Печь топи — стужу гони"

День ангела празднуют:

Фирс, Леонид, Геннадий, Иларион, Николай

Родились сегодня:

1571 — Иоганн Кеплер (ум. 1630), немецкий математик и астроном, первооткрыватель законов движения планет

1948 — Жерар Депардье, французский актер театра, кино и телевидения, лауреат премий "Золотой глобус", "Сезар" и др.

А также в этот день:

1945 — основан Всемирный Банк

1945 — официальная дата создания Международного валютного фонда

2004 — зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет от Солнца