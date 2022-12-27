27 декабря 2022 года: мучеников Аполлония, Филимона и Феотиха - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя выходить из дома не умываясь.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святых мучеников Аполлония, Филимона и Феотиха. Эти святые пострадали в Египте за свою веру в Господа. В то время там правил жестокий император Диоклетиан, который терроризировал верующих. Аполлоний, который пытался спастись от преследований, попросил язычника Филимона переодеться в его вещи и принести жертву идолам.
Что нельзя делать 27 декабря?
► нельзя выходить из дома не умываясь
► нельзя садиться в этот день на лошадь
► перед началом любого дела нужно обрызгать себя водой
Народные поверья и приметы:
► каков Фирс, таков и февраль
► в старину говорили: "Зима ночи урвала, дня притачала". "Печь топи — стужу гони"
► теплый день – лето будет жарким
► ночью иней был – жди снегопада днем
► какая погода 27 декабря, таким будет и февраль
► в старину говорили: "Зима ночи урвала, дня притачала". "Печь топи — стужу гони"
День ангела празднуют:
Фирс, Леонид, Геннадий, Иларион, Николай
Родились сегодня:
1571 — Иоганн Кеплер (ум. 1630), немецкий математик и астроном, первооткрыватель законов движения планет
1948 — Жерар Депардье, французский актер театра, кино и телевидения, лауреат премий "Золотой глобус", "Сезар" и др.
А также в этот день:
1945 — основан Всемирный Банк
1945 — официальная дата создания Международного валютного фонда
2004 — зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет от Солнца