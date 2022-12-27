27 грудня 2022 року: мучеників Аполлонія, Филимона та Феотиха — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна виходити з дому не вмиваючись.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Аполлонія, Филимона та Феотиха. Ці святі постраждали в Єгипті за свою віру в Господа. На той час там правив жорстокий імператор Діоклетіан, який тероризував вірян. Аполлоній, який намагався врятуватися від переслідувань, попросив язичника Филимона переодягнутися в його речі та принести жертву ідолам.

Чого не можна робити 27 грудня?

► не можна виходити з дому не вмиваючись;

► не можна сідати цього дня на коня;

► перед початком будь-якої справи потрібно оббризкати себе водою.

Народні повір'я та прикмети:

► який Фірс, такий і лютий;

► за старих часів говорили: "Зима ночі урвала, дня приточувала". "Піч топи — стужу жени";

► теплий день — літо буде спекотним;

► вночі іній був — чекай снігопаду вдень;

► яка погода 27 грудня, такою буде і лютий;

День ангела святкують:

Фірс, Леонід, Геннадій, Іларіон, Микола

Народилися сьогодні:

1571 — Йоган Кеплер (пом. 1630), німецький математик та астроном, першовідкривач законів руху планет

1948 — Жерар Депардьє, французький актор театру, кіно та телебачення, лауреат премій "Золотий глобус", "Сезар" тощо.

А також у цей день:

1945 — засновано Світовий Банк

1945 — офіційна дата створення Міжнародного валютного фонду

2004 — зафіксовано вибух наднової зірки на відстані майже 50 000 світлових років від Сонця