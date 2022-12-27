27 грудня 2022 року: мучеників Аполлонія, Филимона та Феотиха — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна виходити з дому не вмиваючись.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Аполлонія, Филимона та Феотиха. Ці святі постраждали в Єгипті за свою віру в Господа. На той час там правив жорстокий імператор Діоклетіан, який тероризував вірян. Аполлоній, який намагався врятуватися від переслідувань, попросив язичника Филимона переодягнутися в його речі та принести жертву ідолам.
Чого не можна робити 27 грудня?
► не можна виходити з дому не вмиваючись;
► не можна сідати цього дня на коня;
► перед початком будь-якої справи потрібно оббризкати себе водою.
Народні повір'я та прикмети:
► який Фірс, такий і лютий;
► за старих часів говорили: "Зима ночі урвала, дня приточувала". "Піч топи — стужу жени";
► теплий день — літо буде спекотним;
► вночі іній був — чекай снігопаду вдень;
► яка погода 27 грудня, такою буде і лютий;
День ангела святкують:
Фірс, Леонід, Геннадій, Іларіон, Микола
Народилися сьогодні:
1571 — Йоган Кеплер (пом. 1630), німецький математик та астроном, першовідкривач законів руху планет
1948 — Жерар Депардьє, французький актор театру, кіно та телебачення, лауреат премій "Золотий глобус", "Сезар" тощо.
А також у цей день:
1945 — засновано Світовий Банк
1945 — офіційна дата створення Міжнародного валютного фонду
2004 — зафіксовано вибух наднової зірки на відстані майже 50 000 світлових років від Сонця