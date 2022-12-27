Арнольд Шварценеггер показал фото своей матери

Мать актера умерла в 1998 году, и, по словам Шварценеггера, с ее потерей его мир рухнул.

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75-летний американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в дни рождественских праздников показал, как тоскует по своей матери Аурелии, опубликовав трогательный пост в Instagram. Он поделился фото женщины, где она позирует у рождественской елки.

"Надеюсь, вас все поздравили с Рождеством! Вот снимок моей мамы у рождественской елки много лет назад, которым я поделился в своем новом информационном бюллетене. Это настоящие свечи висят на дереве!" – говорится в подписи.

На снимке Аурелия одета в узорчатое сливовое платье и позировала рядом с елкой, украшенной не только игрушками, но и свечами, что является давней немецкой традицией.

Мать Арнольда Шварценеггера умерла в возрасте 76 лет в августе 1998 года из-за тяжелого сердечного приступа во время посещения могилы своего мужа. Тогда актер говорил, что с потерей матери его мир рухнул.

Летом Арни публиковал снимки Аурелии по случаю 100-летия со дня ее рождения.

"Она была лучшей матерью, какую только можно себе представить, и я всегда буду любить ее. Я не могу объяснить, как много она значила для меня, но она – главная причина, по которой я преуспел. Она показала мне безусловную любовь, важность содержания дома в чистоте, как приготовить идеальный шницель и терпение. Много терпения. Обязательно расскажи своим матерям, как много они для вас значат!" – отметил он.

Напомним, дочь актера показала фото с двумя дочерьми.