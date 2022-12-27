Арнольд Шварценеггер показав фото своєї матері

Мати актора померла в 1998 році, і, за словами Шварценеггера, з її втратою його світ звалився.

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75-річний американський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер у дні різдвяних свят показав, як сумує за своєю матір'ю Аурелією, опублікувавши зворушливий пост у Instagram. Він поділився фото жінки, де вона позує біля ялинки.

"Сподіваюся, вас усі привітали з Різдвом! Ось знімок моєї мами біля ялинки багато років тому, яким я поділився у своєму новому інформаційному бюлетені. Це справжні свічки висять на дереві!" — йдеться у підписі.

На знімку Аурелія одягнена у візерунчасту сливову сукню та позувала поруч із ялинкою, прикрашеною не лише іграшками, а й свічками, що є давньою німецькою традицією.

Мати Арнольда Шварценеггера померла у віці 76 років у серпні 1998 року через тяжкий серцевий напад під час відвідування могили свого чоловіка. Тоді актор казав, що зі втратою матері його світ звалився.

Влітку Арні публікував знімки Аурелії з нагоди 100-річчя від дня її народження.

"Вона була найкращою матір'ю, яку тільки можна собі уявити, і я завжди любитиму її. Я не можу пояснити, як багато вона означала для мене, але вона — головна причина, з якої я досяг успіху. Вона показала мені безумовну любов, важливість змісту вдома в чистоті, як приготувати ідеальний шніцель і терпіння. Багато терпіння. Обов'язково розкажіть своїм матерям, як багато вони для вас означають! — зазначив він.

Нагадаємо, донька актора показала фото із двома доньками.