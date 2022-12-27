Jerry Heil рассказала, как себя чувствует после падения в оркестровую яму (видео)

Артистка считает свой "полет" удачным.

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27-летняя украинская певица Яна Шимаева, более известная как Jerry Heil, рассказала, как чувствует себя после инцидента во время концерта в Тернополе.

Звезда сцены призналась, что считает свое падение в трехметровую оркестровую яму удачным, ведь после несчастного случая она сломала только одно ребро, получила сотрясение мозга и несколько синяков.

"Куртка, видимо, сработала как парашют. Я летела с трехметровой высоты, упала на бетон, и при этом у меня практически нет синяков. Я сломала одно ребро, получила сотрясение мозга и немного мне сложно ходить. Но с каждым днем мне действительно становится лучше", — рассказала артистка в "Завтраке с 1+1".

В частности, Яна Шимаева добавила, что, по словам медиков, она полноценно сможет функционировать только через три месяца.

"Выписаться из больницы можно чуть ли не сегодня, но все равно нужно быть под наблюдением врачей. Оно не срослось еще, у меня кружится голова, когда я встаю и сажусь", — отметила исполнительница, добавив, что пока она не может сама вставать и садиться без помощи других людей.

[ + – ] Jerry Heil

В частности, исполнительница нашумевшего трека "Охрана, отмена" призналась, что не помнит самого падения, а видела только пол.

Напомним, Jerry Heil упала в трехметровую яму во время концерта в Тернополе.

Также Фокус писал о том, что Jerry Heil выдвинули на престижную музыкальную премию.