Jerry Heil розповіла, як почувається після падіння в оркестрову яму (відео)

Артистка вважає свій "політ" вдалим.

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27-річна українська співачка Яна Шимаєва, більш відома як Jerry Heil, розповіла, як почуває себе після інциденту під час концерту в Тернополі.

Зірка сцени зізналася, що вважає своє падіння в триметрову оркестрову яму вдалим, адже після нещасного випадку вона зламала лише одне ребро, отримала струс мозку та кілька синців.

"Куртка, мабуть, спрацювала як парашут. Я летіла з триметрової висоти, впала на бетон, і при цьому у мене практично немає синців. Я зламала одне ребро, отримала струс мозку і трохи мені складно ходити. Але з кожним днем мені дійсно стає краще", — розповіла артистка у "Сніданку з 1+1".

Зокрема Яна Шимаєва додала, що, за словами медиків, вона повноцінно зможе функціонувати лише через три місяці.

"Виписатися з лікарні можна мало не сьогодні, але все одно потрібно бути під наглядом лікарів. Воно не зрослося ще, у мене паморочиться голова, коли я встаю і сідаю", — зазначила виконавиця, додавши, що наразі вона не може сама вставати та сідати без допомоги інших людей.

[ + – ] Jerry Heil

Зокрема виконавиця нашумілого треку "Охрана, отмєна" зізналася, що не пам'ятає самого падіння, а бачила лише підлогу.

Нагадаємо, Jerry Heil впала в триметрову яму під час концерту в Тернополі.

Також Фокус писав про те, що Jerry Heil висунули на престижну музичну премію.