Памела Андерсон прогулялась в роскошных нарядах от Jacquemus по Парижу: самые яркие образы

Памела примерила элегантные платья и байкерский костюм.

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55-летняя модель и актриса Памела Андерсон стала лицом новой коллекции Jacquemus весна-лето 2023, Le Raphia. Она снялась в фотосессии на улицах Парижа, представ перед зеваками в очень эффектных образах.

В частности Пэм в очередной раз выгуляла же ставшую легендарной шляпу и белое платье, пообщавшись с Сантой, а также показала ряд других образов, среди которых – чувственный розовый силуэт, нюдовый костюм с эффектными объемами, черный костюм из рафии для езды на мотоцикле, экстравагантное платье. Неподражаемая звезда олицетворяет дух дома, который намерен поднять градус страсти и сексуальности в новом сезоне.

"Пэм в Париже", – именно так Jacquemus подписали снимки из нового кампейна.

Фото: JACQUEMUS

Не так давно самая знаковая из блондинок произвела фурор, пройдясь по соломенному полу показа Jacquemus.

Памела Андерсон в последнее время переживает новый творческий бум. Она не только сыграла роль "Рокси" в мюзикле "Чикаго" на Бродвее, но и успешно вернулась в модельный бизнес, популяризируя зрелую красоту.

Были в 2022 году и неприятные моменты для звезды. Она развелась со своим пятым мужем через 13 месяцев после свадьбы, а также попала на полос СМИ из-за выхода сериала "Пжм и Томми", который, по слухам, категорически не восприняла, поскольку там в очередной раз подняли тему слитого пикантного хоум-видео, что разрушило брак Андерсон с Томми Ли.