Мадонна поделилась редкими фотографиями с приемными детьми у новогодней елки

Своих приемных детей Мадонна удочерила и усыновила в Малави.

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64-летняя поп-звезда Мадонна вместе со своими приемными детьми устроила рождественскую вечеринку у праздничной елки.

В сторис в своем Instagram-аккаунте певица поделилась редкими фотографиями с сыном и тремя дочками. Вся семья позировала в праздничных образах – Мадонна выбрала для посиделок с детьми пушистый комбинезон и традиционный красный колпак.

В этом году семья знаменитости украсила елку и дом в голубых оттенках, которые, кстати, являются цветами наступающего 2023 года.

Фото: Instagram @madonna Фото: Instagram @madonna

Напомним, что у Мадонны шестеро детей. Двое биологических — 26-летняя Лурдес Мария Чикконе-Леон и 22-летний Рокко Джон Ричи, а также четверо названных — 17-летний Дэвид Банда Чикконе-Ричи, 13-летняя Чифундо Мерси Джеймс Чикконе и 10-летние близняшки Стелла и Эстер.

Также Фокус писал, что по случаю Дня Благодарения, который отмечался в США 24 ноября, Мадонна собрала на одной фотографии всех своих детей, включая Рокко Ричи, с которым она долгие годы была в ссоре и который жил со своим отцом, известным режиссером Гаем Ричи в Лондоне.