Мадонна поділилася рідкісними фото з прийомними дітьми біля новорічної ялинки

Своїх прийомних дітей Мадонна удочерила та всиновила у Малаві.

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64-річна поп-зірка Мадонна разом зі своїми прийомними дітьми влаштувала різдвяну вечірку біля святкової ялинки.

У сторіс у своєму Instagram-акаунті співачка поділилася рідкісними фото із сином та трьома доньками. Уся сім'я позувала у святкових образах – Мадонна обрала для посиденьок із дітьми пухнастий комбінезон і традиційний червоний ковпак.

Цьогоріч сім'я знаменитості прикрасила ялинку та будинок у блакитних відтінках, які, до речі, є кольорами 2023 року.

Фото: Instagram @madonna Фото: Instagram @madonna

Нагадаємо, що Мадонна має шестеро дітей. Двоє біологічних — 26-річна Лурдес Марія Чікконе-Леон та 22-річний Рокко Джон Річі, а також четверо названих — 17-річний Девід Банда Чікконе-Річі, 13-річна Чіфундо Мерсі Джеймс Чікконе та 10-річні близнюки.

Також Фокус писав, що з нагоди Дня Подяки, який відзначався в США 24 листопада, Мадонна зібрала на одному фото всіх своїх дітей, враховуючи Рокко Річі, з яким вона довгі роки була у сварці і який жив зі своїм батьком, відомим режисером Гаєм Річі в Лондоні.