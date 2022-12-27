Джэймс Кэмерон признался, что подсказал Леонардо Ди Каприо культовую фразу из "Титаника"

Изначально вместо культовой фразы персонаж Леонардо Ди Каприо должен был выть по-волчьи.

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Режиссер Джеймс Кэмерон признался, что подсказал актеру Леонардо Ди Каприо произнести культовую фразу "Я король мира" в сцене из "Титаника". Об этом сообщает Screen Rant.

Кинематографист поделился, что первоначально просил актера выть по-волчьи, однако после десяти дублей съемочной группе так и не удалось достичь желаемого результата — придумать сцену, которая отражала бы характер героя Ди Каприо Джека. Тогда Кэмерону пришла в голову идея попросить актера произнести фразу "Я король мира", которая впоследствии стала культовой.

"Он живет беззаботно, без иллюзий", — точнил Кэмерон. По его словам, эта фраза была выражением жизни, и он добавил, что жизненная сила персонажа неугасима и полна потенциала.

Выпущенный 25 лет назад "Титаник" побил рекорды кассовых сборов, несмотря на трудности. Перед премьерой ожидалось, что фильм станет огромным провалом. Перерасход средств, отложенная дата выхода, долгое производство и сообщения о травмах на съемочной площадке преследовали фильм до того, как он вышел 19 декабря 1997 года.

Напомним, Джеймс Кэмерон решил раз и навсегда доказать, что Джек не смог бы выжить в фильме "Титаник", вопреки мнению зрителей.

Также Фокус писал, что 47-летняя британская актриса Кейт Уинслет недавно размышляла о том моменте, когда ее персонаж, Роуз ДеВитт Букатер спасается, а персонаж Леонардо Ди Каприо, Джек Доусон, замерзает насмерть.