Кейт Уинслет прокомментировала финал "Титаника" и судьбу главных героев

Вот уже два десятилетия фанаты "Титаника" Джеймса Кэмерона гадают, могли ли главные герои фильма – Роза и Джек – уместиться вдвоем на одном плоту после крушения корабля.

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В преддверии 25-летия фильма, 47-летняя британская актриса Кейт Уинслет недавно размышляла о том моменте, когда ее персонаж, Роуз ДеВитт Букатер спасается, а персонаж Леонардо Ди Каприо, Джек Доусон, замерзает насмерть. В пятничном выпуске подкаста "Happy, Sad, Confused" актриса рассказала Джошу Горовицу, что "видимо, я была слишком толстой", ссылаясь на комментарии людей, которые обвиняли Кейт в лишнем весе.

Если вы не знакомы с концовкой, давайте вернемся. Фильм заканчивается тем, что Джек (Ди Каприо) и Роуз (Кейт Уинслет) переживают крушение Титаника. Но в ледяных водах Роза смогла выбраться на сломанную дверь. Джек, который не может влезть, остается в воде и цепляется за край двери, в конце концов замерзая насмерть.

Фото: Скриншот

"Я, черт возьми, не знаю. Послушайте, все, что я могу вам сказать, — это то, что я неплохо разбираюсь в воде и в том, как она себя ведет. Если вы посадите двух взрослых на доску для серфинга, она сразу станет крайне неустойчивой. Это точно", — объяснила актриса, основываясь на собственном опыте подводного плавания, катании на байдарках и кайтсерфинге.

Похоже, Кейт склоняется к теории, что плот не выдержал бы двоих:

"Должна быть честной: я, на самом деле, не верю, что мы выжили бы, если бы оба легли на эту дверь. Я думаю, что Джек поместился бы, но дверь с большим трудом держалась бы на воде", — отметила знаменитость.

Напомним, известный режиссер Джеймс Кэмерон решил раз и навсегда доказать, что Джек не смог бы выжить в фильме "Титаник", вопреки мнению зрителей. ﻿

Также Фокус писал, что звезда "Титаника" Кейт Уинслет рассказала, как ее критиковали из-за фигуры. По словам актрисы, в театральной студии ее обхывали "толстухой" и прочили незавидную карьеру, и 14-летняя девушка тяжело воспринимала такие слова. Теперь же ситуация в киноиндустрии изменилась к лучшему.