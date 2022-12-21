Кейт Вінслет прокоментувала фінал "Титаніка" й долю головних героїв

Ось уже два десятиліття фанати "Титаніка" Джеймса Кемерона роздумують, чи могли головні герої фільму — Роза та Джек —уміститися вдвох на одному плоту після краху корабля.

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Напередодні 25-річчя фільму 47-річна британська акторка Кейт Вінслет нещодавно розмірковувала про той момент, коли її персонаж, Роза Дьюітт Б'юкейтер рятується, а персонаж Леонардо Ді Капріо, Джек Доусон, замерзає на смерть. У п'ятничному випуску подкасту Happy, Sad, Confused акторка розповіла Джошу Горовіцу, що "мабуть, я була надто товстою", посилаючись на коментарі людей, які звинувачували Кейт у надмірній вазі.

Якщо ви не знайомі з кінцівкою, повернімося. Фільм закінчується тим, що Джек (Ді Капріо) та Роуз (Кейт Вінслет) переживають аварію "Титаніка". Але в крижаних водах Роза змогла вибратися на зламані двері. Джек, який не може залізти, залишається у воді та чіпляється за край дверей, зрештою замерзаючи до смерті.

Фото: Скриншот

"Я, чорт забирай, не знаю. Послухайте, все, що я можу вам сказати, — це те, що я непогано розбираюся у воді й у тому, як вона поводиться. Якщо ви посадите двох дорослих на дошку для серфінгу, вона відразу стане вкрай нестійкою. Це точно", — пояснила акторка, ґрунтуючись на власному досвіді підводного плавання, катанні на байдарках і кайтсерфінгу.

Схоже, Кейт схиляється до теорії, що пліт не витримав би двох:

"Маю бути чесною: я насправді не вірю, що ми вижили б, якби обоє лягли на ці двері. Я думаю, що Джек помістився б, але двері з великими труднощами трималися б на воді", — зазначила знаменитість.

Нагадаємо, відомий режисер Джеймс Кемерон вирішив раз і назавжди довести, що Джек не зміг би вижити у фільмі "Титанік", попри думку глядачів.

Також Фокус писав, що зірка "Титаніка" Кейт Вінслет розповіла, як її критикували через фігуру. За словами акторки, у театральній студії її обзивали "товстухою" та пророкували незавидну кар'єру, і 14-річна дівчина важко сприймала такі слова. Тепер ситуація в кіноіндустрії змінилася на краще.