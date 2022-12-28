28 декабря 2022 года: преподобного Павла Латрского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя жаловаться на погоду и злиться.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память византийского монаха, преподобного Павла Латрского. Он дал обет безмолвия. чтобы полностью посвятить себя Богу. Взамен Бог наделил святого даром предвидения будущего и чудотворения.

В мире 28 декабря отмечают Международный день кино.

Что нельзя делать 28 декабря?

► есть жирную пищу

► злиться, не сдерживать эмоции

► стирать и гладить одежду

► жаловаться на погоду

Народные поверья и приметы:

► днем мороз — к вечерней стуже

► иней на деревьях — к хорошему урожаю овса

► сильный мороз днем — настоящая стуже еще впереди

► синицы собираются в стаи — к морозу и метели

День ангела празднуют:

Александр, Василий, Викторин, Иларион, Павел, Стефан, Сусанна, Трифон

А также в этот день:

1869 — в Огайо (США) Уильямом Семплом запатентована первая жевательная резинка

1895 — в индийском салоне "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок (Париж, Франция) состоялся публичный показ "Синематографа братьев Люмьер", что ознаменовало рождение кинематографа

1895 — Немецкий физик В. Рентген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей

1973 — в Париже начата публикация романа-исследования А. И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ"