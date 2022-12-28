28 декабря 2022 года: преподобного Павла Латрского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя жаловаться на погоду и злиться.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память византийского монаха, преподобного Павла Латрского. Он дал обет безмолвия. чтобы полностью посвятить себя Богу. Взамен Бог наделил святого даром предвидения будущего и чудотворения.
В мире 28 декабря отмечают Международный день кино.
Что нельзя делать 28 декабря?
► есть жирную пищу
► злиться, не сдерживать эмоции
► стирать и гладить одежду
► жаловаться на погоду
Народные поверья и приметы:
► днем мороз — к вечерней стуже
► иней на деревьях — к хорошему урожаю овса
► сильный мороз днем — настоящая стуже еще впереди
► синицы собираются в стаи — к морозу и метели
День ангела празднуют:
Александр, Василий, Викторин, Иларион, Павел, Стефан, Сусанна, Трифон
А также в этот день:
1869 — в Огайо (США) Уильямом Семплом запатентована первая жевательная резинка
1895 — в индийском салоне "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок (Париж, Франция) состоялся публичный показ "Синематографа братьев Люмьер", что ознаменовало рождение кинематографа
1895 — Немецкий физик В. Рентген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей
1973 — в Париже начата публикация романа-исследования А. И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ"