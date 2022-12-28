28 грудня 2022 року: преподобного Павла Латрського – що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна скаржитися на погоду та злитися.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять візантійського ченця, преподобного Павла Латрського. Він дав обітницю безмовності, щоб повністю присвятити себе Богові. Натомість Бог наділив святого даром передбачення майбутнього та чудотворення.
У світі 28 грудня святкують Міжнародний день кіно.
Що не можна робити 28 грудня?
► їсти жирну їжу
► злитися, не стримувати емоції
► прати та гладити одяг
► скаржитися на погоду
Народні повір'я та прикмети:
► вдень мороз — до вечірньої холоднечі
► іній на деревах – до хорошого врожаю вівса
► сильний мороз вдень — справжня холоднеча ще попереду
► Синиці збираються в зграї — до морозу та хуртовини
День ангела святкують:
Олександр, Василь, Вікторин, Іларіон, Павло, Стефан, Сусанна, Трифон
А також у цей день:
1869 — в Огайо (США) Вільямом Семплом запатентована перша жувальна гумка
1895 — в індійському салоні "Гранд-кафе" на бульварі Капуцинок (Париж, Франція) відбувся публічний показ "Синематографа братів Люм'єр", що ознаменувало народження кінематографу
1895 — Німецький фізик В. Рентген у Вюрцбурзі вперше оголосив про відкриття рентгенівських променів
1973 — в Парижі розпочато публікацію роману-дослідження А. І. Солженіцина "Архіпелаг ГУЛАГ"