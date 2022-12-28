28 грудня 2022 року: преподобного Павла Латрського – що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна скаржитися на погоду та злитися.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять візантійського ченця, преподобного Павла Латрського. Він дав обітницю безмовності, щоб повністю присвятити себе Богові. Натомість Бог наділив святого даром передбачення майбутнього та чудотворення.

У світі 28 грудня святкують Міжнародний день кіно.

Що не можна робити 28 грудня?

► їсти жирну їжу

► злитися, не стримувати емоції

► прати та гладити одяг

► скаржитися на погоду

Народні повір'я та прикмети:

► вдень мороз — до вечірньої холоднечі

► іній на деревах – до хорошого врожаю вівса

► сильний мороз вдень — справжня холоднеча ще попереду

► Синиці збираються в зграї — до морозу та хуртовини

День ангела святкують:

Олександр, Василь, Вікторин, Іларіон, Павло, Стефан, Сусанна, Трифон

А також у цей день:

1869 — в Огайо (США) Вільямом Семплом запатентована перша жувальна гумка

1895 — в індійському салоні "Гранд-кафе" на бульварі Капуцинок (Париж, Франція) відбувся публічний показ "Синематографа братів Люм'єр", що ознаменувало народження кінематографу

1895 — Німецький фізик В. Рентген у Вюрцбурзі вперше оголосив про відкриття рентгенівських променів

1973 — в Парижі розпочато публікацію роману-дослідження А. І. Солженіцина "Архіпелаг ГУЛАГ"