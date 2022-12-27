Новый 2023 год: в каком цвете не стоит встречать год Кролика?

Издавна считают, что правильно подобранные фасоны и цвета в новогоднюю ночь смогут привлечь удачу на следующий год.

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Правление Синего Водяного Тигра по восточному календарю придет к концу 22 января 2023 года, а символом 2023 года станет Черный Водяной Кролик. Маленький зверек, как известно, любит все нежное и естественное.

Какого цвета лучше избегать?

Кричащие кислотные оттенки лучше оставить до других праздников, как и блестки. Такая цветовая гамма будет отпугивать удачу. Также стоит избегать охристых, желтых, песочных оттенков: их стихия противоположна воде.

Не советуют также наряжаться в белое. Восточные поверья гласят, что этот цвет не приносит успеха. Остановите выбор на пастельных оттенках розового или персикового.

Если вам нравится зеленый, выберите фисташковый или оливковый тона. Неоновый или пестрый салатный символу года не очень нравятся.

Кроме того, астрологи советуют избегать острых аксессуаров и бижутерии — шипов и заклепок, поддельных или некачественных украшений. И постарайтесь не делать слишком яркий макияж.

В чем встречать Новый год — 2023?

Цвет платья на новогоднюю вечеринку — это еще не все. Важны и общий стиль, и фасон, и силуэт, ведь они задают настроение и вам, и всем окружающим на всю праздничную ночь, а может быть, до следующего года.

Главный посыл — одевайтесь удобно!

Для празднования Нового года можно выбрать платье, костюм или комбинезон. Или надеть сочетание юбки, брюк с рубашкой или топом. Дополните свой аутфит золотыми или серебряными украшениями.

Избегай меховых изделий и аксессуаров, а также анималистического принта.

В чем встречать Новый год — это только ваш выбор! Предстоящий праздник позволяет выбрать почти любой цвет, фасон. Так что отдайте предпочтение тому, что нравится и подходит вам больше всего.

Напомним, какие цвета выбрать для новогоднего наряда и декора.