Новий 2023: у якому кольорі не варто зустрічати рік Кролика?

Здавна вважають, що правильно підібрані фасони та кольори новорічної ночі зможуть залучити удачу наступного року.

Related video

Правління Синього Водяного Тигра за східним календарем закінчиться 22 січня 2023, а символом 2023 стане Чорний Водяний Кролик. Маленьке звірятко, як відомо, любить усе ніжне та природне.

Якого кольору краще уникати?

Кристальні кричущі відтінки краще залишити для інших свят, як і блискітки. Така кольорова гама відлякуватиме удачу. Також варто уникати охристих, жовтих, пісочних відтінків — їхня стихія протилежна воді.

Не радять також одягатися в біле. Східні повір'я свідчать, що цей колір не приносить успіху. Зупиніть вибір на пастельних відтінках рожевого чи персикового.

Якщо вам подобається зелений, оберіть фісташковий або оливковий тони. Неоновий або строкатий салатний символу року не дуже подобаються.

Крім того, астрологи радять уникати гострих аксесуарів і біжутерії — шипів і заклепок, підроблених чи неякісних прикрас. І постарайтеся не робити надто яскравий макіяж.

У чому зустрічати Новий рік-2023?

Колір сукні на новорічну вечірку це ще не все. Важливими є і загальний стиль, і фасон, і силует, адже вони задають настрій і вам, і всьому оточенню на всю святкову ніч, а можливо, до наступного року.

Головний посил — одягайтеся зручно!

Для святкування Нового року можна вибрати сукню, костюм чи комбінезон. Або надіти поєднання спідниці, штанів із сорочкою чи топом. Доповніть аутфіт золотими або срібними прикрасами.

Уникайте хутряних виробів і аксесуарів, а також анімалістичного принту.

У чому зустрічати Новий рік — це лише ваш вибір! Майбутнє свято дозволяє вибрати майже будь-який колір, фасон. Так що віддайте перевагу тому, що подобається та пасує вам найбільше.

Нагадаємо, які кольори вибрати для новорічного вбрання й декору.