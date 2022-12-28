Фильм "Вавилон" стал самым провальным в карьере Брэда Питта и Марго Робби, – СМИ

По мнению критиков, "Вавилон" был "слишком длинным" и "скучным", и ему не хватало развития персонажей.

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"Вавилон" не оправдал ожиданий кассовых сборов в рождественские выходные, что заставило инсайдеров отрасли предположить, что фильм не окупится даже в финансовом отношении, сообщает портал ТrendМediaРacific.

Производственный бюджет драмы Дэмиена Шазеля о "золотом веке" Голливуда с Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях составил $80 млн, однако за первый уик-энд после премьеры картина собрала $5,3 млн.

Чтобы фильм считался прибыльным, он должен собрать не менее $250 миллионов, а это означает, что теперь большая часть этих денег должна поступать из-за рубежа. Издание отметило, что набрать такую сумму практически невозможно. При этом инсайдеры уверяют, что еще не все потеряно, а трехчасовая продолжительность фильма не станет препятствием в Европе для похода зрителей в кинотеатры.

Несмотря на то, что картина была номинирована на несколько "Золотых глобусов", в том числе за лучший фильм, лучшую женскую роль и лучшую мужскую роль, отзывы о ней неоднозначны как от критиков, так и от зрителей. В настоящее время рейтинг свежей критики на Rotten tomatoes составляет 55%, а аудитория – 49%.

"Какой растянутый, гротескный, потакающий своим желаниям, жалкий, иногда завораживающий, но в конечном счете чрезмерный беспорядок в голливудском эпосе Дэмиена Шазелла "Вавилон", который, как представляется, должен был стать мрачным и неприкрашенным торжеством безумия гедониста, охватившего киноиндустрию в 1920-х годах, но представляет собой трехчасовую атаку на наши чувства — кричащее, иногда ослепительное, но странно невовлеченное и часто отвратительное зрелище… Нас также "угощают" сценами, в которых женщина мочится на тучного тусовщика, грустный придурок, застрявший головой в унитазе, сумасшедший мускулистый гигант, жующий живую крысу, и различные виды шоу-бизнеса, кокаин и выпивка, и так далее. "Вавилон" заставит вас почувствовать, что вам нужно принять душ", – пишет обозреватель Ричард Ропер из Chicago Sun-Times.

Грубость – не единственная претензия людей к этому разрекламированному фильму об истории Голливуда.

"Что действительно смущает, так это то, насколько уверен Дэмиен Шазелл в том, что он абсолютно точно владеет каждой сценой в этом фильме", – заметил один рецензент.

Во многих отзывах публики упоминалось, что "Вавилон" был "слишком длинным" и "скучным", и ему не хватало развития персонажей.

Для Брэда Питта, звезды первой величины Голливуда, этот фильм стал самым провальным в его карьере. То же критики говорят и о Марго Робби.

Напомним, Питт рассказал о поцелуе с Робби на съемках "Вавилона".