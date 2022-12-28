Фільм "Вавілон" став найпровальнішим у кар'єрі Бреда Пітта та Марго Роббі, – ЗМІ

На думку критиків, "Вавилон" був "надто довгим" і "нудним", і йому не вистачало розвитку персонажів.

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"Вавилон" не виправдав очікувань касових зборів у різдвяні вихідні, що змусило інсайдерів галузі припустити, що фільм не окупиться навіть у фінансовому плані, повідомляє портал ТrendMediaРacific.

Виробничий бюджет драми Демієна Шазелла про "золотий вік" Голлівуду з Бредом Піттом і Марго Роббі в головних ролях склав $80 млн, проте за перший вікенд після прем'єри картина зібрала $5,3 млн.

Щоб фільм вважався прибутковим, він має зібрати щонайменше $250 мільйонів, а це означає, що тепер більша частина цих грошей має надходити з-за кордону. Видання наголосило, що набрати таку суму практично неможливо. Водночас інсайдери запевняють, що ще не все втрачено, а тригодинна тривалість фільму не стане на заваді Європі для походу глядачів до кінотеатрів.

Попри те, що картина номінована на кілька "Золотих глобусів", зокрема за найкращий фільм, найкращу жіночу роль та найкращу чоловічу роль, відгуки про неї неоднозначні як від критиків, так і від глядачів. Зараз рейтинг нової критики на Rotten tomatoes складає 55%, а аудиторія — 49%.

"Який розтягнутий, гротескний, потураючий своїм бажанням, жалюгідний, іноді заворожливий, але зрештою надмірний безлад у голлівудському епосі Демієна Шазелла "Вавилон", який, здається, повинен був стати похмурим і неприкрашеною урочистістю безумства гедоніста, охопленого кіноіндустрією у 1920-х роках, але є тригодинною атакою на наші почуття — кричуще, іноді сліпуче, але дивно нестягнене і часто огидне видовище… Нас також "частують" сценами, в яких жінка мочиться на тучного тусовщика, сумний придурок, що застряг головою в унітазі, гігант, який жує живого щура, і різні види шоубізнесу, кокаїн і випивка, і так далі. "Вавилон" змусить вас відчути, що вам потрібно прийняти душ", — пише оглядач Річард Ропер з Chicago Sun-Times.

Грубість — не єдина претензія людей до цього розрекламованого фільму про історію Голлівуду.

"Що дійсно бентежить, то це те, наскільки впевнений Демієн Шазелл у тому, що він абсолютно точно володіє кожною сценою в цьому фільмі", — зауважив один рецензент.

У багатьох відгуках публіки згадувалося, що "Вавилон" був "надто довгим" та "нудним", і йому не вистачало розвитку персонажів.

Для Бреда Пітта, зірки першої величини Голлівуду, цей фільм став найпровальнішим у його кар'єрі. Те саме критики говорять і про Марго Роббі.

Нагадаємо, Пітт розповів про поцілунок з Роббі на зйомках "Вавилона".