Внук легендарного Боба Марли умер в 31 год

Джозеф Мерса Марли, который также стал исполнителем регги, был найден без сознания в собственной машине.

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Внук легендарного музыканта Боба Марли умер в возрасте 31 года. Ямайско-американский исполнитель регги Джозеф Мерса Марли скончался вскоре после того, как его нашли без сознания в машине. Об этом пишет People.

Артист, известный под своим сценическим псевдонимом Джо Мерса, всю жизнь страдал от астмы. Его легендарный дед, напомним, умер в 1981 году от рака, когда ему было только 36 лет.

Джозефа нашли без сознания в его собственном авто в США. В сообщении не указывается город, где это произошло, и причины смерти музыканта.

По сообщениям, артист, известный под своим сценическим псевдонимом Джо Мерса, всю свою жизнь страдал астмой, а радиостанция Флориды WZPP заявила, что он умер от приступа астмы.

Он внук культового регги-музыканта Боба Марли и сын музыканта Стивена Марли.

[ + – ] Боб Марли

У Боба Марли было 11 детей от семерых женщин.

Джозеф Мерса Марли провел свои ранние годы на Ямайке, где он посещал подготовительную школу Святых Петра и Павла. Затем он переехал во Флориду, где учился в средней школе Пальметто, в Майами он закончил колледж.

Он пошел по стопам своих отца и деда и также занимался музыкой. Он выпустил два альбома: в 2014 и 2021 году.

[ + – ] Джозеф Марли со своими братьями

Сейчас в Голливуде готовятся снимать фильм о Бобе Марли. Один из его сыновей, Зигги Марли, отметил, что байопик расскажет, каким его отец был на самом деле.

По его словам, он воспитывал своих детей "олдскульно" и требовал дисциплины, потому что знал, что жизнь может быть опасной.

"Расти на Ямайке в 1970-х годах было опасно, все ходили с оружием. Но в детстве опасность казалась волнующей. Каждый день был приключением. Я не понимал серьезности ситуации. Бывало, отец запрещал мне играть на улице, потому что хотел меня обезопасить. Если я его не слушал, он меня шлепал. Люди думают, что Боб был спокойным во всем, но он был жестким, когда дело доходило до дисциплины. Это традиционный карибский тип воспитания — олдскульный. Сегодня дети растут совсем по-другому", — рассказывал Зигги.

Напомним, ранее скончался сын еще одной музыкальной легенды – Тины Тернер. Несколько лет назад еще один ее сын покончил с собой.