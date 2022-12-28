Онук легендарного Боба Марлі помер у 31 рік

Джозефа Мерса Марлі, який також став виконавцем регі, знайшли непритомним у власній машині.

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Онук легендарного музиканта Боба Марлі помер у віці 31 року. Ямайсько-американський виконавець регі Джозеф Мерса Марлі помер невдовзі після того, як його знайшли непритомним у машині. Про це пише People.

Артист, відомий під своїм сценічним псевдонімом Джо Мерса, все життя страждав від астми. Його легендарний дід, нагадаємо, помер 1981 року від раку, коли йому було лише 36 років.

Джозефа знайшли непритомним у його власному авто в США. У повідомленні не вказується місто, де це сталося, та причини смерті музиканта.

За повідомленнями, артист, відомий під своїм сценічним псевдонімом Джо Мерса, все своє життя страждав на астму, а радіостанція Флориди WZPP заявила, що він помер від нападу астми.

Він онук культового регі-музиканта Боба Марлі та син музиканта Стівена Марлі.

[ + – ] Боб Марлі

Боб Марлі мав 11 дітей від семи жінок.

Джозеф Мерса Марлі провів свої ранні роки на Ямайці, де він відвідував підготовчу школу Святих Петра та Павла. Потім він переїхав до Флориди, де навчався в середній школі Пальметто, в Маямі він закінчив коледж.

Він пішов стопами своїх батька та діда і також займався музикою. Він випустив два альбоми: у 2014 та 2021 році.

[ + – ] Джозеф Марлі зі своїми братами

Зараз у Голлівуді готуються знімати фільм про Боба Марлі. Один із його синів, Зіггі Марлі, зазначив, що байопік розповість, яким його батько був насправді.

За його словами, він виховував своїх дітей "олдскульно" і вимагав дисципліни, бо знав, що життя може бути небезпечним.

"Рости на Ямайці у 1970-х роках було небезпечно, всі ходили зі зброєю. Але в дитинстві небезпека здавалася хвилюючою. Кожен день був пригодою. Я не розумів серйозності ситуації. Бувало, батько забороняв мені грати на вулиці, бо хотів мене убезпечити. Якщо я його не слухав, він мене шльопав. Люди думають, що Боб був спокійним у всьому, але він був жорстким, коли справа доходила до дисципліни. Це традиційний карибський тип виховання — олдскульний. Сьогодні діти ростуть зовсім по-іншому", — розповідав Зіггі.

Нагадаємо, раніше помер син ще однієї музичної легенди — Тіни Тернер. Кілька років тому ще один її син наклав на себе руки.