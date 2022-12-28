Особая традиция: девушка стала восьмой невестой, вышедшей замуж в семейной реликвии

Уже больше 70 лет одна семья поддерживает особую традицию.

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Девушка из Чикаго по имени Серена Стоунберг Липари надела на свою свадьбу платье бабушки. О своей истории невеста рассказала изданию Chicago Tribune.

Отмечается, что платье было приобретено бабушкой Серены — Адель Ларсон Стоунберг — в 1950 году, в универмаге Marshall Field, в центре Чикаго за 100 долларов. На то время платье такого дизайна было идеальным вариантом для невесты 50-х, но, как оказалось, его фасон был настолько удачным, что стал главным платьем в жизни еще семи невест из семьи Адель.

[ + – ] Свадьба Серены Стоунберг Липари Фото: Chicago Tribune

Свадебный наряд был длинным, атласным, имел шлейф, длинные рукава и ажурные детали на юбке и лифе. А спереди платье застегивалось на атласные пуговицы.

Всего в этом платье вышло замуж — вместе с Адель — восемь женщин из ее семьи. Вначале она отдала его двум своим сестрам на свадьбу, затем по прошествии многих лет — дочери и троим племянницам. В конце лета 2022 года в роскошном атласном платье-реликвии под венец пошла уже внучка первоначальной владелицы наряда.

Фокус ранее писал о том, кому достанется свадебное платье покойной королевы Елизаветы II.