Особлива традиція: дівчина стала восьмою нареченою, яка вийшла заміж у сімейній реліквії

Вже понад 70 років одна сім'я підтримує особливу традицію.

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Дівчина з Чикаго, на ім'я Серена Стоунберг Ліпарі, одягла на своє весілля сукню бабусі. Про свою історію наречена розповіла виданню Chicago Tribune.

Зазначається, що сукню придбала бабуся Серени — Адель Ларсон Стоунберг — 1950 року, в універмазі Marshall Field, у центрі Чикаго за 100 доларів. На той час сукня такого дизайну була ідеальним варіантом для нареченої 50-х, але, як виявилося, його фасон був настільки вдалим, що став головною сукнею в житті ще семи наречених із родини Адель.

[ + – ] Весілля Серени Стоунберг Ліпарі Фото: biden

Весільне вбрання було довгим, атласним, мав шлейф, довгі рукави та ажурні деталі на спідниці та ліфі. А спереду сукня застібалася на атласні гудзики.

Загалом у цій сукні вийшло заміж — разом з Адель — вісім жінок із її родини. Спочатку вона віддала його двом своїм сестрам на весілля, потім через багато років — доньці та трьом племінницям. Наприкінці літа 2022 року у розкішній атласній сукні-реліквії під вінець пішла вже онука першої власниці вбрання.

Фокус раніше писав про те, кому дістанеться весільне плаття покійної королеви Єлизавети II.