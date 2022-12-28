Королевский салат: пошаговый рецепт хита праздничного стола

Изысканное оформление этого салата восхитит даже самых притязательных гостей.

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Вкус и красивое оформление – две важнейших составляющих любого праздничного блюда. Предлагаем вам приготовить изумительно аппетитный и не менее изысканный салат на новогодний стол, который восхитит домочадцев и гостей, по рецепту из популярного кулинарного блога SUPER KELINCHAK.

Королевский салат

Ингредиенты:

Куриное мясо (филе или мясо с бедра) – 300 гр;

Вареный картофель – 2 шт;

Вареная морковь – 2 шт;

Яйца вареные – 4 шт;

Сыр – 100 гр;

Соленые огурцы – 3-4 шт;

Свекла – 200 гр;

Майонез – 100 гр.

Способ приготовления.

Дно и бока формы, где будет делаться салат, выстелить пищевой пленкой Первым слоем выложить натертый на крупной терке сыр, разровнять его по всему дну и сверху покрыть майонезной сеточкой. Далее выложить тертые яичные желтки, которые тоже покрыть майонезной сеткой и промазать соусом по всей поверхности.

Следующий слой – вареная морковь, тертая на крупной терке. Как и яичные желтки, ее необходимо покрыть сеточкой из майонеза. а затем размазать его равномерно по всему слою.

Далее очередь мелко порезанных огурцов. Как и морковь, их нужно разровнять и смазать майонезом.

Затем выложить в форму куриное мясо, смазав его майонезом, сверху – тертый на крупной терке вареный картофель. Майонезом смазывать не надо. Салат накрыть пищевой пленкой в контакт и отправить ненадолго в холодильник.

Последний этап – оформление салата. На верхний слой положить накрест пергаментную бумагу и на свободные квадраты положить тертую на мелкой терке вареную свеклу, ею же украсить свободные от бумаги бока. После этого бумагу снять и засыпать оставшееся пространство тертым белком. Салат также можно украсить зеленью или кусочками овощей.

Напомним, как приготовить блюдо, которое не уступает по вкусу "шубе".