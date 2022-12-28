Королівський салат: покроковий рецепт хіта святкового столу

Вишукане оформлення цього салату захопить навіть найвибагливіших гостей.

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Смак і гарне оформлення — два найважливіші складники будь-якої святкової страви. Пропонуємо вам приготувати апетитний і не менш вишуканий салат на новорічний стіл, який захопить домочадців і гостей, за рецептом із популярного кулінарного блогу SUPER KELINCHAK.

Королівський салат

Інгредієнти:

куряче м'ясо (філе або м'ясо зі стегна) — 300 г;

варена картопля — 2 шт.;

варена морква — 2 шт.;

яйця варені — 4 шт.;

сир — 100 г;

солоні огірки — 3-4 шт.;

буряк — 200 г;

майонез — 100 г.

Спосіб приготування.

Дно та боки форми, де робитиметься салат, вистелити харчовою плівкою Першим шаром викласти натертий на великій тертці сир, розрівняти його по всьому дну і зверху покрити майонезною сіточкою. Далі викласти терті яєчні жовтки, які теж покрити майонезною сіткою і промазати соусом по всій поверхні.

Наступний шар — варена морква, терта на великій тертці. Як і яєчні жовтки, її необхідно покрити сіточкою з майонезу, а потім розмастити його рівномірно по всьому шару.

Далі черга дрібно порізаних огірків. Як і моркву, їх потрібно розрівняти та змастити майонезом.

Потім викласти у форму куряче м'ясо, змастивши його майонезом, зверху — терту на великій тертці варену картоплю. Майонезом змащувати не треба. Салат накрити харчовою плівкою в контакт і відправити ненадовго в холодильник.

Останній етап — оформлення салату. На верхній шар покласти навхрест пергаментний папір і на вільні квадрати покласти тертий на дрібній тертці варений буряк, ним же прикрасити вільні від паперу боки. Після цього папір зняти і засипати простір, що залишився, тертим білком. Салат також можна прикрасити зеленню або шматочками овочів.

Нагадаємо, як приготувати страву, яка не поступається за смаком "шубі".