Королівський салат: покроковий рецепт хіта святкового столу
Вишукане оформлення цього салату захопить навіть найвибагливіших гостей.
Смак і гарне оформлення — два найважливіші складники будь-якої святкової страви. Пропонуємо вам приготувати апетитний і не менш вишуканий салат на новорічний стіл, який захопить домочадців і гостей, за рецептом із популярного кулінарного блогу SUPER KELINCHAK.
Королівський салат
Інгредієнти:
- куряче м'ясо (філе або м'ясо зі стегна) — 300 г;
- варена картопля — 2 шт.;
- варена морква — 2 шт.;
- яйця варені — 4 шт.;
- сир — 100 г;
- солоні огірки — 3-4 шт.;
- буряк — 200 г;
- майонез — 100 г.
Спосіб приготування.
Дно та боки форми, де робитиметься салат, вистелити харчовою плівкою Першим шаром викласти натертий на великій тертці сир, розрівняти його по всьому дну і зверху покрити майонезною сіточкою. Далі викласти терті яєчні жовтки, які теж покрити майонезною сіткою і промазати соусом по всій поверхні.
Наступний шар — варена морква, терта на великій тертці. Як і яєчні жовтки, її необхідно покрити сіточкою з майонезу, а потім розмастити його рівномірно по всьому шару.
Далі черга дрібно порізаних огірків. Як і моркву, їх потрібно розрівняти та змастити майонезом.
Потім викласти у форму куряче м'ясо, змастивши його майонезом, зверху — терту на великій тертці варену картоплю. Майонезом змащувати не треба. Салат накрити харчовою плівкою в контакт і відправити ненадовго в холодильник.
Останній етап — оформлення салату. На верхній шар покласти навхрест пергаментний папір і на вільні квадрати покласти тертий на дрібній тертці варений буряк, ним же прикрасити вільні від паперу боки. Після цього папір зняти і засипати простір, що залишився, тертим білком. Салат також можна прикрасити зеленню або шматочками овочів.
Нагадаємо, як приготувати страву, яка не поступається за смаком "шубі".