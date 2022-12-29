29 декабря 2022 года: пророка Аггея - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя проводить время вдали от семьи, выяснять отношения, сквернословить и лгать.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святого пророка Аггея. Это один из последних пророков Ветхого Завета, он жил в IV веке. Именно Аггею приписывают различные пророчества, адресованные иудейскому царю Зоровавелю, а также первосвященнику Иисуса, которых пророк упрекает в бездействии. Считалось, что Аггей — покровитель человеческой души, также святой помогает открыть свои возможности, таланты и подсказывает предназначение человека.

В мире 29 декабря отмечают Международный день сохранения биологического разнообразия и День виолончелиста.

В Украине — День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных Сил.

Что нельзя делать 29 декабря?

► отказывать в помощи близким

► чинить обувь, забивать гвозди

► лгать, злословить, ругаться

Народные поверья и приметы:

► аггей Зимоуказчик: "Агей-пророк сеет иней на порог"

► если в этот день сильный мороз — то ему Святки трещать, до Крещения (православного — 19 января) стоять

► примечено народом: Каков Агей, таков и месяц апрель

Родились сегодня:

1766 — Чарльз Макинтош, шотландский химик, изобретатель водонепроницаемых плащей (макинтошей)

День ангела празднуют:

Агей, Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Марин, Павел, Петр, Софья, Федосей, Феофания

А также в этот день:

1891 — Томас Эдисон запатентовал радио

1845 — Техас стал 28-м штатом США

1911 — Игорь Сикорский на самолете собственной конструкции С-6 установил мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами — 111 км/ч

1964 — поставлен под промышленную нагрузку первый турбогенератор Киевской ГЭС

1991 — открыты станции киевского метро "Выдубичи" и "Дружбы народов"

1991 — независимость Украины признала Народная Республика Бангладеш

1992 — министерство юстиции Украины зарегистрировало Украинскую скаутскую организацию "Пласт"

1995 — открыт Днепропетровский метрополитен. Первый участок с 6-ю станциями был длиной 7,8 км