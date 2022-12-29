29 грудня 2022: пророка Огія — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна проводити час далеко від сім'ї, з'ясовувати стосунки, злословити й брехати.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого пророка Огія. Це один із останніх пророків Старого Заповіту, він жив у IV столітті. Саме Огію приписують різні пророцтва, адресовані іудейському цареві Зоровавелю, а також первосвященикові Ісуса, яким пророк дорікав за бездіяльність. Вважалося, що Огій — покровитель людської душі, також святий допомагає відкрити свої можливості, таланти й підказує призначення людини.
У світі 29 грудня відзначають Міжнародний день збереження біологічної різноманітності й День віолончеліста.
В Україні — День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних сил.
Чого не можна робити 29 грудня?
► відмовляти в допомозі близьким
► лагодити взуття, забивати цвяхи
► брехати, злословити, лаятися
Народні повір'я та прикмети:
► Огій Зимоуказник: "Огій-пророк сіє іній на поріг"
► Якщо в цей день сильний мороз — то йому до Святок тріщати, до Водохреща (православного — 19 січня) стояти
► помічено народом: який Огій, такий і місяць квітень
Народилися сьогодні:
1766 — Чарльз Макінтош, шотландський хімік, винахідник водонепроникних плащів (макінтошів)
День ангела святкують:
Огій, Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Марін, Павло, Петро, Софія, Феодосій, Феофанія
А також у цей день:
1891 — Томас Едісон запатентував радіо
1845 — Техас став 28-м штатом США
1911 — Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами — 111 км/год
1964 — поставлено під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС
1991 — відкрито станції київського метро "Видубичі" та "Дружби народів"
1991 — незалежність України визнала Народна Республіка Бангладеш
1992 — міністерство юстиції України зареєструвало Українську скаутську організацію "Пласт"
1995 — відкрито Дніпропетровський метрополітен. Перша ділянка з 6 станціями була завдовжки 7,8 км