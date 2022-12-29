29 грудня 2022: пророка Огія — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна проводити час далеко від сім'ї, з'ясовувати стосунки, злословити й брехати.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого пророка Огія. Це один із останніх пророків Старого Заповіту, він жив у IV столітті. Саме Огію приписують різні пророцтва, адресовані іудейському цареві Зоровавелю, а також первосвященикові Ісуса, яким пророк дорікав за бездіяльність. Вважалося, що Огій — покровитель людської душі, також святий допомагає відкрити свої можливості, таланти й підказує призначення людини.

У світі 29 грудня відзначають Міжнародний день збереження біологічної різноманітності й День віолончеліста.

В Україні — День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних сил.

Чого не можна робити 29 грудня?

► відмовляти в допомозі близьким

► лагодити взуття, забивати цвяхи

► брехати, злословити, лаятися

Народні повір'я та прикмети:

► Огій Зимоуказник: "Огій-пророк сіє іній на поріг"

► Якщо в цей день сильний мороз — то йому до Святок тріщати, до Водохреща (православного — 19 січня) стояти

► помічено народом: який Огій, такий і місяць квітень

Народилися сьогодні:

1766 — Чарльз Макінтош, шотландський хімік, винахідник водонепроникних плащів (макінтошів)

День ангела святкують:

Огій, Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Марін, Павло, Петро, Софія, Феодосій, Феофанія

А також у цей день:

1891 — Томас Едісон запатентував радіо

1845 — Техас став 28-м штатом США

1911 — Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами — 111 км/год

1964 — поставлено під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС

1991 — відкрито станції київського метро "Видубичі" та "Дружби народів"

1991 — незалежність України визнала Народна Республіка Бангладеш

1992 — міністерство юстиції України зареєструвало Українську скаутську організацію "Пласт"

1995 — відкрито Дніпропетровський метрополітен. Перша ділянка з 6 станціями була завдовжки 7,8 км