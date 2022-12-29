Песочные часы из фильма "Волшебник из страны Оз" продали за почти полмиллиона долларов

На аукционе продали культовый реквизит.

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Фирменный реквизит "Волшебник страны Оз" недавно был продан за 495 000 долларов. Организация Heritage Auctions, известная продажей с аукциона предметов коллекционирования, назвала часы "самыми известными и узнаваемыми часами в истории кино". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Часы сыграли важную роль в фильме, когда Злая Ведьма угрожает Дороте и говорит, держа их в руке: "Видишь, сколько тебе осталось жить! И это ненадолго, моя красавица! Я не могу ждать вечно, чтобы получить эти туфли!"

По ходу сцены камера приближается к песочным часам и показывает, что у друзей Дороти, Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва, мало времени, чтобы спасти ее от Злой Ведьмы.

Художественная кинолента 1939 года "Волшебник страны Оз" по мнению многих американцев является лучшим фильмом всех времен и народов или, как минимум, лучшим фильмом, который они увидели в детстве, поэтому неудивительно, что реквизит по нему до сих пор продается по заоблачным ценам.

После "Волшебника страны Оз" эти часы использовались в фильмах "Дети на Бродвее" (1941), "Дайан" (1956) и "7 человек доктора Лао" (1964).

Напомним, в Далласе, штат Техас, прошел онлайн-аукцион на котором были проданы знаковые вещи из культовых голливудских фильмов. И не обошлось без платья Мэрилин Монро. Наряд, расшитый жемчужинами из фильма "Принц и танцовщица" был продан за 100 тысяч долларов.