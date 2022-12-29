Песочные часы из фильма "Волшебник из страны Оз" продали за почти полмиллиона долларов
На аукционе продали культовый реквизит.
Фирменный реквизит "Волшебник страны Оз" недавно был продан за 495 000 долларов. Организация Heritage Auctions, известная продажей с аукциона предметов коллекционирования, назвала часы "самыми известными и узнаваемыми часами в истории кино". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Часы сыграли важную роль в фильме, когда Злая Ведьма угрожает Дороте и говорит, держа их в руке: "Видишь, сколько тебе осталось жить! И это ненадолго, моя красавица! Я не могу ждать вечно, чтобы получить эти туфли!"
По ходу сцены камера приближается к песочным часам и показывает, что у друзей Дороти, Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва, мало времени, чтобы спасти ее от Злой Ведьмы.
Художественная кинолента 1939 года "Волшебник страны Оз" по мнению многих американцев является лучшим фильмом всех времен и народов или, как минимум, лучшим фильмом, который они увидели в детстве, поэтому неудивительно, что реквизит по нему до сих пор продается по заоблачным ценам.
После "Волшебника страны Оз" эти часы использовались в фильмах "Дети на Бродвее" (1941), "Дайан" (1956) и "7 человек доктора Лао" (1964).
Напомним, в Далласе, штат Техас, прошел онлайн-аукцион на котором были проданы знаковые вещи из культовых голливудских фильмов. И не обошлось без платья Мэрилин Монро. Наряд, расшитый жемчужинами из фильма "Принц и танцовщица" был продан за 100 тысяч долларов.