Пісочний годинник із фільму "Чарівник країни Оз" продали за майже півмільйона доларів

На аукціоні було продано культовий реквізит.

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Фірмовий реквізит "Чарівник країни Оз" нещодавно продали за 495 000 доларів. Організація Heritage Auctions, відома продажем з аукціону предметів колекціонування, назвала годинник "найвідомішим і найпізнаванішим годинником в історії кіно". Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Годинник зіграв важливу роль у фільмі, коли Зла Відьма загрожує Дороті та каже, тримаючи їх у руці: "Бачиш, скільки тобі залишилося жити! І це ненадовго, моя красуня! Я не можу чекати вічно, щоб отримати ці туфлі!"

По ходу сцени камера наближається до пісочного годинника і показує, що в друзів Дороті, Страшили, Залізного Дроворуба та Боягузливого Лева мало часу, щоб врятувати її від Злий Відьми.

Художня кінострічка 1939 року "Чарівник країни Оз" на думку багатьох американців є найкращим фільмом усіх часів і народів або, як мінімум, найкращим фільмом, який вони побачили в дитинстві, тому не дивно, що реквізит досі продається за захмарними цінами.

Після "Чарівника країни Оз" цей годинник використовувався у фільмах "Діти на Бродвеї" (1941), "Дайан" (1956) і "7 облич доктора Лао" (1964).

Нагадаємо, у Далласі, штат Техас, пройшов онлайн-аукціон, на якому були продані знакові речі з культових голлівудських фільмів. І не обійшлося без сукні Мерилін Монро. Вбрання, розшите перлинами з фільму "Принц і танцівниця" було продано за 100 тисяч доларів.