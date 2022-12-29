Пісочний годинник із фільму "Чарівник країни Оз" продали за майже півмільйона доларів
На аукціоні було продано культовий реквізит.
Фірмовий реквізит "Чарівник країни Оз" нещодавно продали за 495 000 доларів. Організація Heritage Auctions, відома продажем з аукціону предметів колекціонування, назвала годинник "найвідомішим і найпізнаванішим годинником в історії кіно". Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Годинник зіграв важливу роль у фільмі, коли Зла Відьма загрожує Дороті та каже, тримаючи їх у руці: "Бачиш, скільки тобі залишилося жити! І це ненадовго, моя красуня! Я не можу чекати вічно, щоб отримати ці туфлі!"
По ходу сцени камера наближається до пісочного годинника і показує, що в друзів Дороті, Страшили, Залізного Дроворуба та Боягузливого Лева мало часу, щоб врятувати її від Злий Відьми.
Художня кінострічка 1939 року "Чарівник країни Оз" на думку багатьох американців є найкращим фільмом усіх часів і народів або, як мінімум, найкращим фільмом, який вони побачили в дитинстві, тому не дивно, що реквізит досі продається за захмарними цінами.
Після "Чарівника країни Оз" цей годинник використовувався у фільмах "Діти на Бродвеї" (1941), "Дайан" (1956) і "7 облич доктора Лао" (1964).
Нагадаємо, у Далласі, штат Техас, пройшов онлайн-аукціон, на якому були продані знакові речі з культових голлівудських фільмів. І не обійшлося без сукні Мерилін Монро. Вбрання, розшите перлинами з фільму "Принц і танцівниця" було продано за 100 тисяч доларів.