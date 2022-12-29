Как понять, что кошка вас любит: 12 признаков искреннего обожания

Разговоры о том, что кошки любят только себя, не соответствуют действительности.

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Многие считают кошек созданиями, которые "живут сами по себе", "позволяют себя любить" и "повелителями человека". Однако такие мнения ошибочны, поскольку эти животные способны на привязанность и глубокую любовь к своему хозяину или хозяйке. Как утверждает издание Pet MD, существуют рядо признаков того, что ваш кот вас обожает.

Зрительный контакт.

Считается, что если человек смотрит на кошку, не отводя взгляд, она может почувствовать угрозу и стать агрессивной. Однако это работает не со всеми породами, и специалисты утверждают, что кошки используют зрительный контакт со своими людьми, чтобы показать обожание, и часто смотрят прямо в глаза только тем, кому они доверяют и любят. Они часто устанавливают зрительный контакт с опущенными веками и устойчивым, медленным морганием. Это считается кошачьей версией поцелуя. В ответ можно начать также медленно моргать.

Фото: Live Science

Кошка трется или стучится головой о человека.

Если животное трется о лицо человека мордочкой, "целуется" и стучится своей головой по лбу, в плечо или ноги хозяина, это попытка показать свою привязанность. Такое социальное поведение формируется у котят, когда они бьют головой других котят и маму-кошку.

Часто это – попытка пометить человека запахом, чтобы объявить его "своим". Такое поведение помогает кошкам сблизиться с хозяевами и показать всю любовь, на которую они способны.

Кошка облизывает человека и позволяет ухаживать за собой

Кошки ухаживают друг за другом в знак привязанности, и это поведение распространяется и на людей, когда устанавливается доверие. Животные часто облизывают "своих" людей или позволяют им расчесывать себя.

Облизывание похоже на уход за своими кошачьими друзьями и позволяет метить друг друга. Груминг укрепляет связь между кошкой и человеком. Главное – не переборщить с расчесыванием, поскольку это может надоесть животному.

Кроме того, только хозяину животное позволит давать ей лекарства, обрезать когти, вычесывать и купать. От тех, кому кошка не доверяет, она этого терпеть не будет.

[ + – ] Животное облизывает человека, показывая ему заботу Фото: Getty Images

Массаж лапками

Часто кошки, придя к хозяину в постель или запрыгнув на колени, начинают мять его передними лапами. Такое поведение формируется у кошек еще в детстве и связано с кормлением. Считается, что разминание приносит комфорт и, возможно, эндорфины в мозг после прекращения кормления грудью.

Расслабленные кошки, которые "месят", демонстрируют удовлетворение. Они делают это, когда их нежно гладят. Иногда кошки мнут лапками, чтобы создать более мягкое спальное место, что считается врожденным поведением.

Кошка ложится на спину перед человеком

Живот – самая уязвимая часть тела животного, и его врожденные инстинкты не дают ему открывать ее перед чужими. Кошки лежат на спине и показывают живот только тогда, когда они находятся в наиболее расслабленном состоянии. Это часто считается высшим признаком их доверия: кошки просто сообщают, что чувствуют себя комфортно и достаточно безопасно, чтобы показать одну из самых уязвимых частей своего тела.

[ + – ] Перед "своим" человеком кошка не боится показывать брюшко Фото: Фокус

Мяуканье

Кошки часто издают короткое тихое мяуканье, когда человек говорит с ними медленно и тихо, и они чувствуют себя комфортно. Если мяуканье становится длиннее и протяжнее или превращается в шипение, то это признак того, что животное уже достаточно пообщалось.

Мурлыканье

Кошки часто мурлыкают, чтобы показать удовлетворение, когда они отдыхают рядом с хозяином или когда их гладят. Они также могут мурлыкать, когда нервничают, но это часто сочетается с другим языком тела, таким как отведение ушей назад, опускание головы, быстрое взмахивание хвостом или затаивание.

Встречает с работы

Когда кошка, услышав щелчок замка бежит к дверям и приветствует человека, это говорит о любви. Далее, как правило, следует прогулка между ногами хозяина, во время которой животное "обвивает" их. Иногда это также сопровождается мяуканьем и мурлыканьем.

Кроме радости от возвращения человека, животное таким образом может сообщать и что-то более важное, например, они готовы поесть, им нужна свежая вода или их туалет нужно почистить.

Фото: Getty Images

Следует по пятам

Кошки часто следуют за теми, кого они любят и кому доверяют, по дому или даже на улице. Также они не отходят от человека, когда тот работает, например, за компьютером или что-то делает руками, крутясь или ложась рядом с ним.

Язык хвоста

Кошки часто используют свой хвост, чтобы выразить любовь к своим владельцам. Довольная кошка часто держит свой хвост в вертикальном положении с помощью "С-образной формы" или крючка на самом верху. Они могут медленно вилять хвостом вперед и назад и позволять ему касаться человека, когда лежат рядом. Иногда они машут хвостом во время прогулки, когда очень рады видеть владельца.

Совместный сон

Когда кошка засыпает на коленях, животе или спине хозяина, это говорит о ее безграничном доверии, поскольку такое поведение свойственно животному, когда оно чувствует себя в полной безопасности и не ждет угрозы.

Фото: The Conversation

Утреннее приветствие

Утром кошка идет к "своему" человеку, сигнализируя, что рада его видеть, а также что ждет от него заботы и еды.

Напомним, почему кошки носятся по квартире ночью с криками.