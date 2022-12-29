Як зрозуміти, що кішка вас любить: 12 ознак щирого обожнювання

Розмови про те, що коти люблять лише себе, не відповідають дійсності.

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Багато хто вважає кішок створіннями, які "живуть самі собою", "дозволяють себе любити" та "володарями людини". Однак такі думки помилкові, оскільки ці тварини здатні на прихильність і глибоку любов до свого господаря чи господині. Як стверджує видання Pet MD, є низка ознак того, що ваш кіт вас обожнює.

Зоровий контакт

Вважається, що якщо людина дивиться на кішку, не відводячи погляду, вона може відчути загрозу та стати агресивною. Однак це працює не з усіма породами, і фахівці стверджують, що кішки використовують зоровий контакт зі своїми людьми, щоб показати обожнювання, і часто дивляться просто в очі тільки тим, кому вони довіряють і люблять. Вони часто встановлюють зоровий контакт з опущеними повіками та стійким, повільним кліпанням. Це вважається котячою версією поцілунку. У відповідь можна почати повільно кліпати.

Кішка треться або стукає головою об людину

Якщо тварина треться об обличчя людини мордочкою, "цілується" і стукає своєю головою по лобі, в плече чи ноги господаря, це спроба показати свою прихильність. Така соціальна поведінка формується у кошенят, коли вони б'ють головою інших кошенят і маму-кішку.

Часто це — спроба помітити людину запахом, щоб оголосити її "своєю". Така поведінка допомагає кішкам зблизитися з господарями і показати все кохання, на яке вони здатні.

Кішка облизує людину і дозволяє доглядати за собою

Кішки доглядають одне за одним на знак уподобання, і ця поведінка поширюється і на людей, коли встановлюється довіра. Тварини часто облизують "своїх" людей або дозволяють їм розчісувати себе.

Облизування схоже на догляд за котячими друзями і дозволяє мітити один одного. Грумінг зміцнює зв'язок між кішкою і людиною. Головне — не переборщити з розчісуванням, оскільки це може набриднути тварині.

Крім того, тільки господареві тварина дозволить давати їй ліки, обрізати пазурі, вичісувати та купати. Від тих, кому кішка не довіряє, вона цього не терпітиме.

[ + – ] Тварина облизує людину, показуючи їй турботу Фото: Getty Images

Масаж лапками

Часто кішки, прийшовши до господаря в ліжко чи застрибнувши на коліна, починають м'яти його передніми лапами. Така поведінка формується у кішок ще в дитинстві та пов'язана з годуванням. Вважається, що розминання приносить комфорт і, можливо, ендорфіни в мозок після припинення годування груддю.

Розслаблені кішки, які "місять", демонструють задоволення. Вони роблять це, коли їх ніжно гладять. Іноді кішки мнуть лапками, щоб створити м'якше спальне місце, що вважається вродженою поведінкою.

Кішка лягає на спину перед людиною

Живіт — найвразливіша частина тіла тварини, та її вроджені інстинкти не дають їй відкривати її перед чужими. Кішки лежать на спині та показують живіт тільки тоді, коли вони перебувають у найбільш розслабленому стані. Це часто вважається найвищою ознакою їхньої довіри: кішки просто повідомляють, що почуваються комфортно і досить безпечно, щоб показати одну з найуразливіших частин свого тіла.

[ + – ] Перед "своєю" людиною кішка не боїться показувати черевце Фото: Фокус

Нявкання

Кішки часто видають коротке тихе нявкання, коли людина розмовляє з ними повільно і тихо, і вони почуваються комфортно. Якщо нявкання стає довшим і протяжнішим або перетворюється на шипіння, то це ознака того, що тварина вже достатньо поспілкувалася.

Мурчання

Кішки часто мурчать, щоб показати задоволення, коли вони відпочивають поруч із господарем або коли їх гладять. Вони також можуть мурчати, коли нервують, але це часто поєднується з іншою мовою тіла, таким як відведення вух назад, опускання голови, швидке змахування хвостом або затаювання.

Зустрічає з роботи

Коли кішка, почувши клацання замком, біжить до дверей і вітає людину, це говорить про кохання. Далі, як правило, прогулянка між ногами господаря, під час якої тварина "обвиває" їх. Іноді це також супроводжується нявканням і мурчанням.

Окрім радості від повернення людини, тварина в такий спосіб може повідомляти і щось важливіше, наприклад, вона готова поїсти, їй потрібна свіжа вода або її туалет потрібно почистити.

Фото: Getty Images

Ходить по п'ятах

Кішки часто йдуть за тими, кого вони люблять і кому довіряють, по будинку чи навіть на вулиці. Також вони не відходять від людини, коли та працює, наприклад, за комп'ютером або щось робить руками, крутячись або лягаючи поряд із ним.

Мова хвоста

Кішки часто використовують свій хвіст, щоб висловити любов до своїх власників. Задоволена кішка часто тримає хвіст у вертикальному положенні за допомогою "С-подібної форми" або гачка на самому верху. Вони можуть повільно виляти хвостом уперед і назад і дозволяти йому торкатися людини, коли лежать поряд. Іноді вони махають хвостом під час прогулянки, коли дуже раді бачити власника.

Спільний сон

Коли кішка засинає на колінах, животі або спині господаря, це говорить про її безмежну довіру, оскільки така поведінка властива тварині, коли вона почувається в повній безпеці і не чекає на загрозу.

Фото: The Conversation

Ранкове привітання

Вранці кішка йде до "своєї" людини, сигналізуючи, що рада її бачити, а також що чекає від неї турботи та їжі.

Нагадаємо, чому кішки гасають по квартирі вночі з криками.