Умер советский композитор Эдуард Артемьев, автор музыки к "Сталкеру" и "Солярису"

Композитору было 85 лет. За свою жизнь он создал музыку к десяткам кинофильмов.

Related video

В 85 лет скончался советский и российский композитор Эдуард Артемьев. Об этом сообщил его сын Артемий Артемьев. Об этом пишет "Сноб".

В первой половине декабря 2022 года композитора госпитализировали в московскую больницу с коронавирусом.

[ + – ] Эдуард Артемьев написал музыку к более, чем 150 фильмам Фото: Соцсети

Состояние артиста врачи оценивали как средней тяжести, однако ситуацию осложняли хронические патологии сердца. Композитор отмечал, что "чувствует себя нормально".

Позднее сын композитора сообщил, что его отца перевели в реанимационное отделение из-за осложнений, возникших на фоне лечения.

Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске, где его родители-москвичи были проездом. Жил в Москве и Лос-Анджелесе, был женат один раз, его сын Артемий также стал композитором.

Артемьев написал музыку более чем к 150 художественным фильмам.

[ + – ] Концерт музыки Эдуарда Артемьева

Наиболее известные среди них, это фильмы Андрея Тарковского "Солярис", "Зеркало" и "Сталкер", Никиты Михалкова — "Раба любви", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сибирский цирюльник", а также "Сибириада" Андрея Кончаловского.

Его композиция "О спорт — ты вечный прогресс" использовалась в церемониях открытия и закрытия Игр XXII Олимпиады в Москве в 1980 году. А основная тема из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" в аранжировке играла на закрытии Игр в Сочи.

"Я для себя сформулировал, что такое вообще музыка. Я тогда музыкой назвал все, что имеет высоту, динамику и время. Если формально подходить, отбросив все эстетические категории, то в своем ­сознании ты можешь соединить любые шумы и, оперируя только тремя этими измерениями, создавать целый музыкальный мир. Ты можешь даже его не реализовывать. Я часто ловлю себя на мысли, когда что-то такое получается, что, высокопарно говоря, прикасаюсь к чему-то великому", — говорил Артемьев в интервью. И отмечал, что не чувствует свой возраст просто занимаясь тем, что он любит.

Напомним, ранее скончался внук легендарного Боба Марли. Джозеф Мерса Марли также стал музыкантом и исполнял песни в стиле регги.