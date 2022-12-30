Помер радянський композитор Едуард Артем'єв, автор музики до "Сталкера" та "Соляріса"

Композитору було 85 років. За своє життя він створив музику до десятків фільмів.

Related video

У 85 років помер радянський і російський композитор Едуард Артем'єв. Про це повідомив його син Артемій Артем'єв. Про це пише "Сноб".

У першій половині грудня 2022 року композитора госпіталізували до московської лікарні з коронавірусом.

[ + – ] Едуард Артем'єв написав музику до більш ніж 150 фільмів Фото: Соцмережi

Стан артиста лікарі оцінювали як середньої тяжкості, проте ситуацію ускладнювали хронічні патології серця. Композитор зазначав, що "почується нормально".

Пізніше син композитора повідомив, що його батька перевели до реанімаційного відділення через ускладнення, що виникли на фоні лікування.

Едуард Артем'єв народився 30 листопада 1937 року в Новосибірську, де його батьки-москвичі були проїздом. Жив у Москві та Лос-Анджелесі, був одружений один раз, його син Артемій також став композитором.

Артем'єв написав музику до понад 150 художніх фільмів.

[ + – ] Концерт музики Едуарда Артем'єва

Найвідоміші серед них — це фільми Андрія Тарковського "Соляріс", "Дзеркало" та "Сталкер", Микити Михалкова — "Раба кохання", "Свій серед чужих, чужий серед своїх", "Сибірський цирульник", а також "Сибіріада" Андрія Кончаловського.

Його композиція "О спорте — ти вічний прогрес" використовувалася в церемоніях відкриття та закриття Ігор XXII Олімпіади в Москві 1980 року. А основна тема фільму "Свій серед чужих, чужий серед своїх" в аранжуванні грала на закритті Ігор у Сочі.

"Я для себе сформулював, що таке взагалі музика. Я тоді музикою назвав усе, що має висоту, динаміку та час. Якщо формально підходити, відкинувши всі естетичні категорії, то у своїй свідомості ти можеш поєднати будь-які шуми і, оперуючи лише трьома цими вимірами, створювати цілий музичний світ. Ти можеш навіть його не реалізовувати. Я часто ловлю себе на думці, коли щось таке виходить, що, пишномовно кажучи, торкаюся чогось великого", — говорив Артем'єв в інтерв'ю. І зазначав, що не відчуває свій вік, просто займаючись тим, що він любить.

Нагадаємо, раніше помер онук легендарного Боба Марлі. Джозеф Мерса Марлі також став музикантом і виконував пісні в стилі реггі.