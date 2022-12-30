Меган Маркл потратила почти сто тысяч долларов на наряды в 2022 году

После того, как она и принц Гарри отказались от исполнения обязанностей членов королевской семьи, стоимость гардероба Меган сильно подскочила.

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41-летняя Меган Маркл известна своей любовью к дорогой одежде и украшениям, и в 2022 году она потратила почти сто тысяч долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Ее главная соперница, Кейт Миддлтон, тоже изрядно потратилась, но часть расходов на ее наряды оплачивает корона, потому что она представляет королевскую семью и Великобританию на официальных мероприятиях и во время официальных визитов.

Она всегда славилась любовью к дорогим дизайнерским нарядам, за что ее постоянно критиковали британские СМИ, но после того, как Меган и принц Гарри переехали в США, герцогиня Сассекская "оторвалась" по полной.

Она предпочитает наряды от Ralph Lauren, Valentino, Celine, Christian Dior, Chloé и прочие люксовые бренды.

Также Меган любит дизайнерские украшения и дорогую обувь и аксессуары. Также она часто надевает украшения своей покойной свекрови, принцессы Дианы. Судя по всему, все драгоценности, что принц Гарри унаследовал после смерти матери, перешли к его супруге.

В то время как Меган была работающим членом королевской семьи, стоимость одежды Меган Маркл для работы покрывалась тогдашним принцем Чарльзом из бюджета, который он выделил паре из герцогства Корнуолл.

Но после того, как пара заявила, что хочет быть финансово независимой, неясно, кто оплачивает счет за одежду Меган, или герцогиня всегда платит полную цену за свою одежду, или получает скидки от дизайнеров.

Один из самых дорогих нарядов герцогини появился во время ее поездки в Гаагу в апреле на "Игры непокоренных".

[ + – ] Меган Маркл и ее очень дорогое колье Фото: Getty Images

В этом случае, когда она вышла в модном дизайнерском костюме с брюками, но именно ее блестящее ожерелье Cartier за 14 тысяч долларов увеличило стоимость ее наряда до колоссальных 17 тысяч долларов.

Дорого обошелся и ее белоснежный ансамбль от Dior в котором она посещала Платиновый юбилей королевы.

[ + – ] Меган Маркл на Платиновом юбилее королевы Фото: Getty Images

Но самым дорогим ее нарядом стало наряд, явно вдохновленный образом Кейт Миддлтон на премьере "Лучший стрелок".

Тогда она появилась в комбинезоне за 4800 долларов от Gabriela Hearst, а образ дополнила культовым клатчем от Bottega Veneta за четыре тысячи долларов и босоножками Aquazzura за 600 долларов.

[ + – ] Меган даже скопировала образ Кейт Миддлтон Фото: Скриншот

Шикарным был и ее траурный образ на похоронах королевы Елизаветы в сентябре. Она была одета в черное платье-накидку Stella McCartney за 1600 долларов и шляпу Dior.

[ + – ] Меган Маркл на похоронах королевы Елизаветы Фото: Getty Images

Напомним, нашумевший документальный сериал Меган Маркл и принца Гарри, который рассказывал об их "нелегкой" жизни, в итоге наградил герцогиню Сассекскую титулом "нарцисс года".