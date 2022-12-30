Меган Маркл витратила майже сто тисяч доларів на вбрання у 2022 році

Після того, як вона та принц Гаррі відмовилися від виконання обов'язків членів королівської родини, вартість гардеробу Меган сильно підскочила.

Related video

41-річна Меган Маркл відома своєю любов'ю до дорогого одягу та прикрас, і у 2022 році вона витратила майже сто тисяч доларів. Про це пише Daily Mail.

Її головна суперниця, Кейт Міддлтон, теж добряче витратилася, але частину витрат на її вбрання оплачує корона, тому що вона представляє королівську родину та Велику Британію на офіційних заходах і під час офіційних візитів.

Вона завжди славилася любов'ю до дорогого дизайнерського вбрання, за що її постійно критикували британські ЗМІ, але після того, як Меган і принц Гаррі переїхали до США, герцогиня Сассекська "відірвалася" на повну.

Вона віддає перевагу вбранням від Ralph Lauren, Valentino, Celine, Christian Dior, Chloé та іншим люксовим брендам.

Також Меган любить дизайнерські прикраси та дороге взуття та аксесуари. Також вона часто одягає прикраси своєї покійної свекрухи, принцеси Діани. Зважаючи на все, всі коштовності, що принц Гаррі успадкував після смерті матері, перейшли до його дружини.

У той час як Меган була працюючим членом королівської родини, вартість одягу Меган Маркл для роботи покривалася тодішнім принцом Чарльзом із бюджету, який він виділив парі з герцогства Корнуолл.

Але після того, як пара заявила, що хоче бути фінансово незалежною, незрозуміло, хто оплачує рахунок за одяг Меган, чи герцогиня завжди платить повну ціну за свій одяг, чи отримує знижки від дизайнерів.

Один із найдорожчих нарядів герцогині з'явився під час її поїздки до Гааги у квітні на "Ігри непокорених".

[ + – ] Меган Маркл та її дуже дороге кольє Фото: Getty Images

У цьому випадку, коли вона вийшла в модному дизайнерському костюмі зі штанами, але саме її блискуче намисто Cartier за 14 тисяч доларів збільшило вартість її вбрання до колосальних 17 тисяч доларів.

Дорого коштував і її білий ансамбль від Dior, в якому вона відвідувала Платиновий ювілей королеви.

[ + – ] Меган Маркл на Платиновому ювілеї королеви Фото: Getty Images

Але найдорожчим її вбранням стало вбрання, явно натхненне Кейт Міддлтон на прем'єрі "Кращий стрілець".

Тоді вона з'явилася у комбінезоні за 4 800 доларів від Gabriela Hearst, а образ доповнила культовим клатчем від Bottega Veneta за чотири тисячі доларів та босоніжками Aquazzura за 600 доларів.

[ + – ] Меган навіть скопіювала образ Кейт Міддлтон Фото: Скриншот

Шикарним був і її жалобний образ на похороні королеви Єлизавети у вересні. Вона була одягнена в чорну сукню-накидку Stella McCartney за 1 600 доларів та капелюх Dior.

[ + – ] Меган Маркл на похороні королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Нагадаємо, гучний документальний серіал Меган Маркл і принца Гаррі, який розповідав про їхнє "нелегке" життя, нагородив герцогиню Сассекську титулом "нарцис року".