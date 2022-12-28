Дратує суспільство: Меган Маркл отримала титул "нарцис року"

Через документальний серіал Netflix на герцогиню Сассекську знову звалилася хвиля хейту.

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Письменниця Джоанна Вайс опублікувала статтю у виданні Politico, в якій Меган названа "нарцисом", схожим на Дональда Трампа, Каньє Веста, Елізабет Голмс та Сема Бенкмана-Фріда.

Вона зазначила, що її приваблюють такі люди, як Меган Маркл та принц Гаррі, але подивившись документальний фільм про пару "Гаррі та Меган" — вона змінила свою думку.

"Моя природна симпатія до цієї пари почала перетворюватися на роздратування, і мені спало на думку, що в нього є свої межі", — пише авторка, посилаючись на те, що подробиць життя Меган і Гаррі у фільмі було так багато, що адекватно сприймати цю інформацію люди просто не в змозі.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Instagram @people

Авторка припускає, що королівське подружжя має законні претензії, проте "навіть співчутливі критики бурчали, що тут мало нового, крім марнославства".

У статті Вайс зазначає, що нарцисизм герцогів Сассекських "м'якший", ніж у таких, як Каньє Вест, Ілон Маск, Дональд Трамп і Сем Бенкман-Фрід.

Нагадаємо, 8 грудня відбулася прем'єра серіалу "Гаррі та Меган". Як і очікувалося, скандальний проєкт справив фурор. Видання Hypebae повідомляє, що серіал про принца Гаррі та Меган Маркл став найбільшим документальним дебютом в історії Netflix.

Також Фокус писав, що попри всі одкровення принца Гаррі та Меган Маркл у гучному документальному серіалі Netflix, де ті дуже неприємно висловлювалися про своїх британських родичів, королівська родина не стала коментувати нічого зі сказаного. Щобільше, Карл III має намір запросити герцогів Сассекських на свою коронацію наступного року.