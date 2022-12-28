Раздражает общество: Меган Маркл получила титут "нарцисс года"

Из-за документального сериала Netflix на герцогиню Сассекскую вновь обрушилась волна хейта.

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Писательница Джоанна Вайс опубликовала статью в издании Politico, в которой Меган была названа "нарциссом", похожим на Дональда Трампа, Канье Уэста, Элизабет Холмс и Сэма Бэнкмана-Фрида.

Она отметила, что ее привлекают такие люди, как Меган Маркл и принц Гарри, но посмотрев документальный фильм о паре "Гарри и Меган" — она изменила свое мнение.

"Моя естественная симпатия к этой паре начала превращаться в раздражение, и мне пришло в голову, что у эго есть свои пределы", — пишет автор, ссылаясь на то, что подробностей жизни Меган и Гарри в фильме было так много, что адекватно воспринимать эту информацию люди просто не в состоянии.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Instagram @people

Автор допускает, что у королевской четы есть законные претензии, однако "даже сочувствующие критики ворчали, что здесь мало нового, кроме тщеславия".

В статье Вайс отмечает, что нарциссизм герцогов Сассекских более "мягкий", чем у таких, как Канье Уэст, Илон Маск, Дональд Трамп и Сэм Бэнкман-Фрид.

Напомним, 8 декабря состоялась премьера сериала "Гарри и Меган". Как и ожидалось, скандальный проект произвел фурор. Издание Hypebae сообщает, что сериал о принце Гарри и Меган Маркл стал крупнейшим документальным дебютом в истории Netflix. ﻿

Также Фокус писал, что несмотря на все откровения принца Гарри и Меган Маркл в нашумевшем документальном сериале Netflix, где те очень нелицеприятно высказывались о своих британских родственниках, королевская семья не стала комментировать ничего из сказанного. Более того, Карл III намерен пригласить герцогов Сассекских на свою коронацию в следующем году.