Никола Пельтц сыграла убитую любовником звезду Playboy в сериале про мужской стриптиз

Пельтц вернулась в кино ради короткого камео в сериале Hulu "Добро пожаловать в Чиппендейлс".

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27-летняя Никола Пельтц решила вернуться в кино и снялась в небольшом камео в новом сериале Hulu. В восьмисерийном сериале о мужском стриптизе и скандальном Стиве Банерджи ей досталась роль звезды Playboy Дороти Страттен, которую в 20 лет изнасиловал и убил ее муж Пол Снайдер.Об этом пишет Daily Mail.

Хоть пара Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм и появляется регулярно в светской хронике, их карьеры не слишком успешны. Строго говоря, дочь миллиардера и сын Дэвида Бекхэма не нуждаются в деньгах, но попытки Бруклина сделать карьеру кулинарного блогера пока терпят крах. Его раскритиковали после того, как стало известно, что восьмиминутный эпизод с приготовлением сэндвича стоил 100 тысяч долларов и усилий 62 сотрудников.

Также крах потерпела его карьера начинающего фотографа. Пельтц на его фоне выглядит более успешной. Еще до знакомства с Бруклином она снялась в нескольких фильмах. И теперь, видимо, она решила вернуться на экраны.

Сериал Hulu "Добро пожаловать в Чиппендейлс" рассказывает историю Стива Банерджи, выходца из Индии, который основал клуб мужского стриптиза "Чиппендейлс" в Лос-Анджелесе, ставший в 1980-е невероятно популярным.

Чтобы обойти конкурентов, Банерджи нанял профессионального хореографа из Нью-Йорка Ника ДеНойя.

Клуб стал очень популярен, а Банерджи очень богат. Не желая делиться барышами с ДеНойя, Стив заказал убийство хореографа.

Спустя несколько лет Стив нанял этого же киллера, чтобы устранить конкурентов и на этот раз попался.

Банерджи предложили судебную сделку, по условиям которой он должен был отсидеть 26 лет с конфискацией имущества. Он покончил с собой, повесившись в тюремной камере.

Говоря о своей роли в сериале, Никола Пельтц рассказала, что тщательно готовилась, изучая жизнь Дороти Страттен.

[ + – ] Никола Пельтц в роли Дороти Страттен Фото: Скриншот

"Для меня большая честь, что мне выпала возможность сыграть Дороти, и я очень надеюсь, что людям понравится мое выступление, потому что я ее люблю. Надеюсь, мне удалось отдать ей дань уважения", — призналась Пельтц.

Ранее Никола призналась, что вырезала при монтаже собственного мужа, когда снимала свой фильм. И ему пришлось замаскировать татуировки.