Нікола Пельтц зіграла вбиту коханцем зірку Playboy у серіалі про чоловічий стриптиз

Пельтц повернулася в кіно заради короткого камео в серіалі Hulu "Ласкаво просимо до Чіппендейлса".

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27-річна Нікола Пельтц вирішила повернутися в кіно та знялася у невеликому камео в новому серіалі Hulu. У восьмисерійному серіалі про чоловічий стриптиз і скандального Стіва Банерджі їй дісталася роль зірки Playboy Дороті Страттен, яку у 20 років зґвалтував і вбив її чоловік Пол Снайдер. Про це пише Daily Mail.

Хоча пара Ніколи Пельтц і Брукліна Бекхема й з'являється регулярно у світській хроніці, їхні кар'єри не надто успішні. Грубо кажучи, дочка мільярдера та син Девіда Бекхема не потребують грошей, але спроби Брукліна зробити кар'єру кулінарного блогера поки зазнають краху. Його розкритикували після того, як стало відомо, що восьмихвилинний епізод із приготуванням сендвіча коштував 100 тисяч доларів і зусиль 62 співробітників.

Також краху зазнала його кар'єра фотографа-початківця. Пельтц на його тлі має вигляд успішнішої. Ще до знайомства з Брукліном вона знялася в кількох фільмах. І тепер, певне, вона вирішила повернутися на екрани.

Серіал Hulu "Ласкаво просимо до Чіппендейлса" розповідає історію Стіва Банерджі, вихідця з Індії, який заснував клуб чоловічого стриптизу "Чіппендейлс" у Лос-Анджелесі, що став у 1980-ті неймовірно популярним.

Щоб оминути конкурентів, Банерджі найняв професійного хореографа з Нью-Йорка Ніка ДеНоя.

Клуб став дуже популярним, а Банерджі дуже багатим. Не бажаючи ділитися баришами з ДеНоя, Стів замовив убивство хореографа.

Через кілька років Стів найняв цього ж кілера, щоб усунути конкурентів, і цього разу попався.

Банерджі запропонували судову угоду, за умовами якої він мав відсидіти 26 років із конфіскацією майна. Він наклав на себе руки, повісившись у тюремній камері.

Говорячи про свою роль у серіалі, Нікола Пельтц розповіла, що ретельно готувалася, вивчаючи життя Дороті Страттен.

[ + – ] Нікола Пельтц у ролі Дороті Страттен Фото: Скриншот

"Для мене велика честь, що мені випала можливість зіграти Дороті, і я дуже сподіваюся, що людям сподобається мій виступ, тому що я її люблю. Сподіваюся, мені вдалося віддати їй шану", — зізналася Пельтц.

Раніше Нікола зізналася, що вирізала під час монтажу власного чоловіка, коли знімала свій фільм. І йому довелося замаскувати татуювання.