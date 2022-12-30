Ким Кардашьян заявила, что хочет иметь еще больше детей в будущем

Звезда "не исключает" рождение детей после развода с Канье Уэстом.

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42-летняя телезвезда Ким Кардашьян рассказала Гвинет Пэлтроу в эпизоде подкаста "Goop", что не исключает возможности завести еще детей, но пообещала "не торопиться" после развода с Канье Уэстом. Об этом пишет Daily Star.

У Ким и Канье в браке родилось четверо детей — Норт, Сэйнт, Чикаго и Псалм. Развод пары был трудным из-за публичных скандалов Канье в социальных сетях.

Ким рассказала, что, несмотря на трудности ее развода и ее готовность оставаться одинокой в данный момент, она хотела бы иметь больше детей в будущем.

[ + – ] Ким Кардашьян с детьми Фото: Instagram kimkardashian

"Честно говоря, я чувствую, что мой последний брак был моим первым настоящим браком", — сказала она знаменитость.

Затем она добавила, что "никогда не скажет никогда" большему количеству детей, но будет рада "не торопиться", прежде чем прыгать в новые отношения.

"Я думаю, что определенно хотела бы выйти замуж, но я так счастлива, что не тороплюсь. Мне нужно, чтобы кто-то был в моей жизни какое-то время, чтобы принять это решение", — призналась она.

Напомним, икона реалити-шоу плакала, подробно рассказала о трудностях воспитания четырех детей с бывшим мужем Канье Уэстом.