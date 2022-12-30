Кім Кардаш`ян заявила, що хоче мати ще більше дітей у майбутньому

Зірка "не виключає" народження дітей після розлучення з Каньє Вестом.

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42-річна телезірка Кім Кардаш'ян розповіла Гвінет Пелтроу в епізоді подкасту Goop, що не відкидає можливості завести ще дітей, але пообіцяла "не поспішати" після розлучення з Каньє Вестом. Про це пише Daily Star.

У Кім і Каньє в шлюбі народилося четверо дітей — Норт, Сейнт, Чикаго та Псалм. Розлучення пари було важким через публічні скандали Каньє в соціальних мережах.

Кім розповіла, що, незважаючи на труднощі її розлучення та її готовність залишатися самотньою зараз, вона хотіла б мати більше дітей у майбутньому.

[ + – ] Кім Кардаш'ян із дітьми Фото: Instagram kimkardashian

"Чесно кажучи, я відчуваю, що мій останній шлюб був моїм першим справжнім шлюбом", — сказала вона знаменитість.

Потім вона додала, що "ніколи не скаже ніколи" більшій кількості дітей, але буде рада "не поспішати", перш ніж стрибати в нові стосунки.

"Я думаю, що безперечно хотіла б вийти заміж, але я така щаслива, що не поспішаю. Мені потрібно, щоб хтось був у моєму житті якийсь час, щоб ухвалити це рішення", — зізналася вона.

Нагадаємо, ікона реаліті-шоу плакала, докладно розповіла про труднощі виховання чотирьох дітей із колишнім чоловіком Каньє Вестом.