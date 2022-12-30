Кортни Лав рассказала о мстительности Брэда Питта

Актриса уверена, что ее не взяли в состав актеров "Бойцовского клуба" из-за вмешательства Питта.

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Вдова фронтмена Nirvana Курта Кобейна Корни Лав утверждает, что она не получила роль Марлы Сингер в фильме Дэвида Финчера в фильме "Бойцовский клуб", потому что Брєд Питт вмешался в каст и добился, чтобы ее не взяли. В итоге роль получила Хелена Бонэм Картер, пишет Deadline.

По ее словам, таким образом актер отомстил ей за то, что она не позволила сыграть ему Курта Кобейна, когда Питт хотел снять фильм о музыканте.

По словам Лав, когда Питт впервые предложил сыграть Кобейна, который покончил жизнь самоубийством в возрасте 27 лет в 1994 году, она "взбесилась". Женщина говорит, что, спустя годы, жалеет о резком отказе. Мол, надо было сначала завершить работу над "Бойцовским клубом", а затем уже отказывать Брэду.

На момент съемок боевика Кортни встречалась с коллегой Питта по фильму Эдвардом Нортоном. Тот позже объяснил ей, что у него нет столько власти, чтобы вернуть ее на работу.

При этом Кортни призналась, что считает Картера из "Бойцовского клуба" "гением", и что до сих пор "никогда не видела" фильм.

Сам Питт никак не комментирует слова Кортни, однако источник из команды фильма ответил:

"Почти 25 лет назад Кортни Лав прошла прослушивание на роль в "Бойцовском клубе", роль, которую ей никогда не предлагали. Вас не могут уволить за работу, которую вы не получили. Общеизвестно, что роли выбирают не другие актеры, а режиссер".

Лав заявила, что Питт говорил о создании байопика о Кобейне примерно с 1996 года и последний раз обратился к ней с предложением снять фильм о Кобейне через свою компанию Plan B совсем недавно, в 2020 году.

[ + – ] Курт Кобейн, которого так хотел сыграть Брэд Питт Фото: fortune.com

"Я сделала с ним Zoom и заступилась за себя. Я сказала: "Слушай, чувак. Я не знаю, доверяю ли я вам, и я не знаю, что ваши фильмы предназначены для получения прибыли. Это действительно хорошие фильмы о социальной справедливости, но… если ты не понимаешь меня, ты как бы не понимаешь Курта, и я не чувствую, что ты понимаешь, Брэд", – отметила Кортни.

Далее Лав сказала, что она не против создания биографического фильма о Кобейне с правильными людьми – например, с Майклом Де Лукой и Пэм Абди из Warner Bros.

"Потому что они знают, как снимать гребаный фильм", – подчеркнула актриса.

Напомним, Кортни Лав рассказала, что Джонни Депп спас ей жизнь.