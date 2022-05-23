Кортни Лав призналась, что Джонни Депп спас ей жизнь

Еще один публичный человек встал на защиту голливудского актера.

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Певица и вдова солиста группы Nirvana Курта Кобейна Кортни Лав призналась, что в свое время Джонни Депп спас ее жизнь. Об этом пишет Page Six.

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По словам знаменитости, голливудский актер сделал ей необходимый массаж сердца, когда женщине резко стало плохо, что вытащило Кортни практически из того света. Это произошло в 1995 году от передозировки.

"Я действительно не хочу публично судить. Я просто хочу сказать вам, что Джонни сделал мне реанимацию в 1995 году, когда я получила передозировку возле The Viper Room", — отметила 57-летняя Лав в видео, опубликованном в соцсети своего друга.

[ + – ] Кортни Лав заявила, что Джонни Депп спас ее жизнь Фото: Getty Images

Кортни Лав таким образом публично поддержала Джонни Деппа, который сейчас судится с бывшей женой Эмбер Херд и планирует отсудить у нее 50 млн долларов ущерба, нанесенного его карьере громким скандалом во время развода с Херд.

Джонни Депп и Эмбер Херд, прожив в официальном браке около двух лет, расстаются и судятся с 2017 года. Актриса обвинила Деппа в домашнем насилии, из-за чего его карьера практически полностью разрушилась и актер потерял ряд контрактов на сотрудничество. В частности, с Джонни Деппом отказалась сотрудничать студия Disney.

Напомним, накануне еще один публичный человек поддержал Джонни Деппа в его борьбе за возмещение материальных и моральных потерь. Известная французская актриса Ева Грин встала на сторону Деппа.

Также Фокус писал о возможном романе между Джонни Деппом и его адвокатом. Пару не раз замечали за милыми объятиями и улыбками друг другу.