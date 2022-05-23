Кортни Лав призналась, что Джонни Депп спас ей жизнь
Еще один публичный человек встал на защиту голливудского актера.
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Певица и вдова солиста группы Nirvana Курта Кобейна Кортни Лав призналась, что в свое время Джонни Депп спас ее жизнь. Об этом пишет Page Six.
По словам знаменитости, голливудский актер сделал ей необходимый массаж сердца, когда женщине резко стало плохо, что вытащило Кортни практически из того света. Это произошло в 1995 году от передозировки.
"Я действительно не хочу публично судить. Я просто хочу сказать вам, что Джонни сделал мне реанимацию в 1995 году, когда я получила передозировку возле The Viper Room", — отметила 57-летняя Лав в видео, опубликованном в соцсети своего друга.
Кортни Лав таким образом публично поддержала Джонни Деппа, который сейчас судится с бывшей женой Эмбер Херд и планирует отсудить у нее 50 млн долларов ущерба, нанесенного его карьере громким скандалом во время развода с Херд.
Джонни Депп и Эмбер Херд, прожив в официальном браке около двух лет, расстаются и судятся с 2017 года. Актриса обвинила Деппа в домашнем насилии, из-за чего его карьера практически полностью разрушилась и актер потерял ряд контрактов на сотрудничество. В частности, с Джонни Деппом отказалась сотрудничать студия Disney.
Напомним, накануне еще один публичный человек поддержал Джонни Деппа в его борьбе за возмещение материальных и моральных потерь. Известная французская актриса Ева Грин встала на сторону Деппа.
Также Фокус писал о возможном романе между Джонни Деппом и его адвокатом. Пару не раз замечали за милыми объятиями и улыбками друг другу.