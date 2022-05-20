Знаменитая актриса поддержала Джонни Деппа в его борьбе против Эмбер Херд

Актеры вместе снимались в готической трагикомедии "Мрачные тени", которая вышла на экраны в 2012 году.

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41-летняя французская модель и актриса театра, кино и телевидения Ева Грин, являющаяся музой режиссера Тима Бертона, заявила, что после судебных разбирательств с Эмбер Херд Джонни Депп станет "лучше, чем когда либо". Об этом она написала на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото с Джонни, когда они вместе в 2012 году продвигали фильм "Мрачные тени".

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"Я не сомневаюсь, что Джонни откроется миру со своим добрым именем и чудесным сердцем, и жизнь для него и его семьи станет лучше, чем когда-либо", – говорится в комментарии к публикации.

Как известно, сейчас Депп судится со своей бывшей женой Эмбер Херд, обвинив ее в клевете. Иск на $50 млн, которым занимается окружной суд Фэрфакса в Вирджинии, он подал из-за ее статьи 2018 года для Washington Post, в которой она рассказала о том, что стала жертвой домашнего насилия, косвенно обвинив в этом бывшего мужа, хоть и не называла имен. После этого карьера Джонни была разрушена, его "отменили" в Голливуде, и он потерял роль в "Фантастических тварях", где его заменил Мадс Миккэльсен.

В свою очередь Эмбер подала против экс-супруга встречный иск на $100 млн, утверждая, что муж избивал ее и угрожал ей. Джонни опроверг обвинения своей бывшей жены в жестоком поведении и недавно заявил в суде, что потерял "не меньше, чем все" в результате исков.

"Когда обвинения были выдвинуты и быстро облетели земной шар, уверяя людей, что я был пьяным, подпитываемым кокаином, угрозой, который избивал женщин, – внезапно в мои 50 – все кончено. Так что же это со мной сделало? Какой эффект это произвело на меня? Обвинение против меня все больше и больше метастазировало и превращалось в корм для СМИ", – подчеркнул он. По словам актера, обвинения будут преследовать его вечно из-за громкого характера дела.

Тем временем общественность продолжает наблюдать за разборками бывших мужа и жены. Например, в зале суда стало известно, почему Депп никогда не смотрит в глаза Херд, а также какие расстройства психики диагностированы у Эмбер. Она уже понесла первые карьерные потери: почти все сцены с ее участием вырезали со второй части "Аквамена".